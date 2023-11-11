"Україна має великі втрати": західний політолог назвав ризики тривалої війни РФ

Україна має багато ризиків на шляху до закінчення війни.

Таку думку висловив політолог, професор україністики Університетського коледжу Лондона Ендрю Вілсон в ефірі телемарфону у суботу, 11 листопада.

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"Багато ризиків. Україна має великі втрати і через природу контрнаступу, і через російські атаки. Втрати Росії величезні, але вони поки спроможні їх поновлювати. Вони досі тероризують мирне населення. Київ відносно безпечний, але загроза може посилитися. Тим часом населення Києва зростає через наплив переселенців. Також існують часові ризики – це американські вибори у листопаді 2024-го, якщо війна ще не завершиться. Росія вочевидь сподівається на президентство Трампа. Тож до того часу багато кроків мають бути здійснені, щоби забезпечити перемогу України і стабільний мир...", - вважає він.

На його думку, аби Україні уникнути нового нападу РФ, потрібна перемога, відновлення окупованих територій та військові послаблення країни-агресорки.

"Воєнна перемога, відновлення територій, військове послаблення Росії, щоби вона не мала можливості або бажання вторгнутися знову. Мова стримування через озброєння України та західну підтримку, яка триватиме після війни. Якось потрібно демонтувати російську пропагандистську машину. Можливо, варто замислитися про денуклеаризацію Росії. Список дуже довгий. Досягнення розважливого безпечного миру, напевно, найбільше, чого ми можемо досягти, адже не думаю, що ми здобудемо все з цього списку", - підсумував він.

Нагадаємо, професор україністики Університетського коледжу Лондона Ендрю Вілсон описав майбутнє Європи після закінчення війни.

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