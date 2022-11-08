Україна майже не має чим перехоплювати іранські ракети, але є "хороша тенденція" - експерт

Світан зазначив, що в Україні наразі майже немає засобів, щоб перехоплювати зенітні ракети.

Іранські балістичні ракети Fateh-110 та Zolfaghar дуже небезпечні – перехоплювати їх може невелика кількість зенітних ракетних комплексів.

Про це розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан в ефірі телеканалу "Freedom".

За його словами, станом на сьогодні немає інформації, що ці ракети надійшли на бойове чергування в РФ.

Так, у Fateh-110 дальність сягає 300 км, Zolfaghar – 700 км. Світан зазначив, що в Україні наразі майже немає засобів, щоб перехоплювати зенітні ракети.

"Ракети дуже небезпечні з точки зору своєї траєкторії. Перехоплювати балістичні ракети може невелика кількість зенітних ракетних комплексів, типу американських Patriot. У нас таких комплексів немає", – сказав він.

Експерт назвав "хорошою тенденцією" постачання Україні ЗРК Hawk. На його думку, потрібно кілька десятків, до сотні комплексів для того, "щоб хоча б на глибину в пів тисячі кілометрів прикрити наше небо".

Світан звернув увагу, що у світі загрозу від балістичних ракет виключають іншими способами: знищують заводи з виробництва цих ракет, точки складування і точки пуску.

"Для цього Україні потрібна паритетна зброя – крилаті ракети рівня Tomahawk. Є позитивна динаміка в цьому процесі", – підсумував експерт.

Небезпечні іранські ракети: чи отримає їх РФ

В середині жовтня видання The Washington Post із посиланням на джерела повідомило, що Іран планує передати Росії балістичні ракети.

Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що іранські ракети, на відміну від російських, мають досить високу точність і швидкість, тому є небезпечнішими.

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, чи може Росія масовано обстріляти Україну іранськими ракетами та коли очікувати ударів.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що "Іскандери" та іранські балістичні ракети складно збивати через їхню швидкість.