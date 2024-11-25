Україна могла втратити літак МіГ-29 просто на аеродромі – Forbes (відео)

Росіяни поширюють відео, на якомуракета "Іскандер" вибухнула прямісінько над укриттям, де міг бути розміщений літак.

Росіяни завдали ракетного удару по авіабазі біля Дніпра, де міг бути розташований винищувач МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ. Внаслідок атаки літак, ймовірно, був знищений.

Про це повідомляє Forbes.

Журналісти пригадали літній скандал з безперешкодним ракетним ударом по українському аеродрому "Миргород", спрямованим на розташовані там бойові літаки. Напередодні така сама історія, схоже, повторилася у Дніпрі.

Так, 22 листопада або незадовго до цієї дати російський розвідувальний дрон безперешкодно пролетів над авіабазою "Авіаторське" поблизу Дніпра. Це приблизно за 95 км від лінії фронту.

Російські пропагандисти опублікували відео, на якому видно, як ворожий дрон націлився на укриття, де, ймовірно, був розміщений винищувач МіГ-29. Через кілька хвилин униз впала балістична ракета "Іскандер" і вибухнула прямісінько над укриттям, ймовірно, знищивши літак.

За інформацією Forbes, від осені 2023 року завдяки такій тактиці росіяни могли знищити щонайменше два літаки Су-27, чотири МіГ-29, Су-25 і, можливо, Мі-24.

"Це вражаючий рівень втрат для військових, які можуть мати менше 100 діючих бойових літаків і лише 50 або близько того бойових суден", – зазначається у статті.

На думку аналітика Королівського інституту об’єднаних служб у Лондоні Джека Вотлінга, такі успішні атаки "Іскандерами" можливі лише через те, що Росія веде "безперервне і щільне стеження" за Україною. Водночас у України досі недостатньо систем ППО для повного захисту свого повітряного простору – навіть над авіабазами.

Автори публікації звернули увагу, що західні винищувачі F-16 та Mirage 2000, на які є великі сподівання, може спіткати така ж доля, якщо Україна не зможе суттєво покращити свою ППО.

Росіяни могли знищили український МіГ-29 просто на аеродромі

Нагадаємо, 1 липня Росія завдала ракетного удару по аеродрому у Миргороді. За інформацією Forbes, внаслідок атаки було знищено два літаки Су-27, які начебто стояли "просто неба".

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