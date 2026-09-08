Україна може отримати нові Patriot до зими: у Франції назвали кілька варіантів

Patriot / © Фото з відкритих джерел

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Україна може отримати додаткові системи протиповітряної оборони Patriot напередодні зими — країни, які мають ці комплекси, наразі розглядають кілька варіантів їх швидкого постачання.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на джерела в Єлисейському палаці.

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За словами співрозмовників видання, питання додаткових Patriot для України зараз перебуває на стадії обговорення.

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"Країни, які виробляють або вже придбали системи Patriot, розглядають кілька варіантів", — зазначили в Єлисейському палаці.

Там наголосили, що президент Володимир Зеленський особливо наполягає на посиленні української протиповітряної оборони через зміну російської тактики та озброєння.

Водночас Patriot — не єдиний варіант посилення українського неба. Франція у координації з Італією працює над передаванням Україні систем SAMP/T та ракет Aster.

У Єлисейському палаці заявили, що ці комплекси та боєприпаси мають посилити захист українських міст. Конкретних термінів постачання там наразі не назвали, зазначивши лише, що "робота триває".

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У Парижі також очікують, що майбутня зима буде складною для України через російські удари по цивільній інфраструктурі. Водночас співрозмовники видання наголосили, що російським військам не вдається здійснити прорив на фронті, попри масштабні атаки на українські міста.

Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що Україна першою має отримати нові посилені системи SAMP/T NG.

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