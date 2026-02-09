Україна може отримати сотні нових винищувачів, але є серйозна проблема — експерт

Gripen / © Associated Press

Україна може отримати сучасні бойові літаки Gripen і Rafale, однак зіткнутися з дефіцитом пілотів для їхнього використання.

Про це в ефірі Radio NV заявив директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський.

За його словами, ключова проблема полягає не лише в постачанні техніки, а й у нестачі підготовлених кадрів.

“Може статися так, що Україна отримає додаткові літаки, але у нас не буде достатньо пілотів для них”, — зазначив Храпчинський.

Експерт наголосив на необхідності вже зараз інвестувати у підготовку авіаторів та розширювати можливості навчальних закладів.

“Ми постійно бачимо рекламу призову до різних військових корпусів, але майже не бачимо закликів вступати до авіаційних інститутів. Умовно кажучи: “Стань пілотом Rafale 2030 року”. Це було б логічно, бо чотири роки навчання якраз і потрібні для підготовки до польотів на таких літаках”, — пояснив він.

Храпчинський застеріг, що без системної роботи з підготовки льотного складу Україна ризикує отримати сучасні літаки, які буде нікому пілотувати.

“Настане час, коли ми зможемо отримати ці літаки, але не буде достатньо пілотів. Це хороша перспектива, але до неї треба готуватися вже зараз”, — підкреслив експерт.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про посилення авіаційної компоненти Сил оборони України та наявні домовленості щодо постачання сучасних бойових літаків для Повітряних сил.

За словами глави держави, Україна має домовленості про постачання нових винищувачів, зокрема шведських Gripen і французьких Rafale.

“Україна має на сьогодні домовленості про постачання 150 військових літаків Gripen і 100 літаків Rafale. Це найкращі літаки, на наш погляд, у світі. Безумовно, є і F-16. На озброєнні української авіації сьогодні є F-16 — не нові, а ті літаки, про які я сказав, це нові”, — заявив Зеленський.