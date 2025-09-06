Україна може погодитися на замороження боїв: експерт назвав умову

Ситуація на фронті складна / © Getty Images

Реклама

Замороження війни за поточних умов виглядає нереалістично, оскільки Росія не погодиться на відступ на 50 кілометрів.

Таку думку «24 Каналу» висловив військовий експерт і засновник БО «Реактивна пошта» Павло Нарожний.

Експерт пояснив, що в Україні, якщо порівнювати з Кореєю, не можна провести рівну лінію фронту. На багатьох ділянках вона буде незручною для нас, а вигідною для ворога. Наприклад, Південь України, де ми відрізані від доступу до Криму.

Реклама

«Другий приклад — це ламана лінія, яка є на Донбасі. Покровськ перебуває в напівоточенні. З Сіверськом, Слов’янськом, Краматорськом теж дуже складна ситуація. Тому так не працює. Не можна сказати, що все залишиться як є. Ми повинні створити буферну зону шириною від 30 до 40 кілометрів. Вона потрібна для того, щоб ні ми, ні ворог не міг діставати артилерією», — додав Нарожний.

«Ми можемо заморозити війну в поточному стані, але умовою має бути нормальна лінія розмежування. Якщо росіяни погодяться відійти на 50 кілометрів, тоді можна говорити про її створення. На цій лінії мають стояти західні війська», — вважає експерт.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що замороження бойових дій по лінії фронту є одним зі сценаріїв завершення війни в Україні. Однак остаточне рішення ухвалюватиме президент Володимир Зеленський.

«Якщо реалістично говорити, так. Один із можливих сценаріїв — заморозка по лінії фронту. І президент про це говорить. Але я думаю, що рішення про фінал, про сценарій, який буде фінальним, буде приймати президент», — сказав радник керівника ОП.