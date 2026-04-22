Пожежа на НПЗ в Туапсе / © із соцмереж

Щоб зменшити експорт російської нафти приблизно на 80%, потрібно знищити 4–5 ключових терміналів у Чорному морі («Туапсе» і «Шесхаріс») та на Балтиці («Приморськ», «Висоцьк», «Усть-Луга»).

Про це у прямому етері Еспресо повідомив експерт з енергетичних питань Володимир Омельченко, директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова.

«Інформація про те, що Росія в березні різко почала заробляти менше грошей на нафті, не відповідає дійсності. Наші діпстрайки насправді створили велику проблему для російської нафтової галузі», — зазначив він.

Водночас експерт пояснив, що ситуація ускладнюється зовнішніми факторами.

«Але, внаслідок перекриття Ормузької протоки, ціни на нафту значно зросли. Тому Росія з початку блокування Ормузу заробила додаткові $6-7 млрд», — додав Омельченко.

Він уточнив, що потенційні прибутки могли бути ще більшими.

«Хоча могла б отримати і $10 млрд, якби їй не завадили наші діпстрайки. Тобто Сили оборони України своїми ударами тільки зменшують ті надходження, які могли б бути більшими для Росії через зростання цін на нафту», — наголосив експерт.

Омельченко також зауважив, що говорити про різке падіння доходів РФ поки передчасно.

«Поки зарано говорити, що у РФ різко впали доходи від продажу нафти. Сподіваюся, що вирішиться питання Ормузької протоки, ціни на нафту впадуть. І тоді у Росії дійсно виникнуть проблеми», — сказав він.

За його словами, удари по нафтопереробній галузі вже створюють труднощі для РФ, адже пошкоджені об’єкти потребують дорогого ремонту та імпортного обладнання.

«Нафтопереробних заводів у РФ багато, понад 30 великих і приблизно 100 малих та середніх — це все дуже важко знищити. Причому значна кількість цих підприємств розташована за Уралом, куди важко дотягнутися», — пояснив він.

Експерт додав, що РФ має альтернативні варіанти постачання.

«Крім того, росіяни можуть отримувати нафтопродукти з Казахстану, за толінгом (переробка імпортної сировини з подальшим експортом готової продукції) з Білорусі», — сказав він.

На його думку, ефективнішою є інша стратегія ударів.

«На мій погляд, правильне рішення — діпстрайки, тобто бити не по нафтопереробці, а саме по точках експорту, яких набагато менше», — наголосив експерт.

Він пояснив, чому саме цей підхід може дати швидший результат.

«Є 4-5 основних терміналів у Балтійському та Чорному морях. Достатньо знищити ці експортні маршрути, щоб зменшити російський експорт нафти на 80%», — зазначив Омельченко.

Експерт уточнив, що через ці об’єкти проходить основний обсяг постачань.

«Тому що через чорноморські та балтійські порти проходять 80% морського експорту російської нафти», — сказав він.

Він також конкретизував, які саме термінали є ключовими.

«Потрібно добивати термінали „Туапсе“ і „Шесхаріс“ в Чорному морі, а також і термінали на Балтиці — „Приморськ“, „Висоцьк“, „Усть-Луга“, — зазначив експерт.

На його думку, це може мати критичні наслідки для країни-агресора.

«Якщо нам вдасться це зробити до осені, цього літа, то у Путіна не буде можливості продовжувати війну через економічну катастрофу», — підсумував Омельченко.

Омельченко додав, що Росія не зможе існувати та воювати без експорту нафти.

Раніше повідомлялося, що Росія у квітні могла суттєво зменшити видобуток нафти на тлі атак України на енергетичну інфраструктуру та проблем з експортом.

Ми раніше інформували, що у Росії після нічної атаки спалахнула нафтостанція «Самара» — ключовий вузол для формування експортного сорту Urals.