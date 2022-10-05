Україна може атакувати російські війська на території Білорусі: Жданов назвав умову

ЗСУ атакуватимуть російські війська у білорусі на підступах до кордону з Україною. Бої відбуватимуться біля прикордонного стовпа.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що Україна може завдати удару по російських військах на території Білорусі. Це станеться, якщо вони висуватимуться до держкордону.

Про це Жданов розповів у ефірі проєкту "FreeДом".

Водночас він зазначив, що безпосередньо територію Білорусі ЗСУ не атакуватимуть.

"Ми будемо наносити удари по військах, які будуть висуватися до нашого державного кордону. На підступах до кордону ми будемо наносити удари по військах. Так, вони будуть на білоруській території, але щодо білоруської території як такої – ні", – пояснив військовий експерт.

Він запевнив, що точно не повториться ситуація, що була в лютому під час повномасштабного вторгнення РФ. Тобто ворожі війська не зможуть вклинитися в Україну з білоруського напрямку, а бої відбуватимуться біля прикордонного стовпа.

Жданов також переконаний, що сама білоруська армія не приєднається до російської на полі бою. Самопроголошений президент Олександр Лукашенко на це не піде.

"Лукашенко готовий зробити все, що завгодно. Він готовий повторити лютий поточного року, надати свою територію, повністю підтримувати і надати забезпечення російським військам на території Білорусі, але тільки щоб армія Білорусі не вступала у відкрите бойове зіткнення", – прогнозує військовий експерт.

Окрім того, він прокоментував визнання Лукашенком участі Білорусі у війні проти України.

"Тепер нам навіть не треба буде в Міжнародному трибуналі доводити, що Білорусь брала участь нарівні з Росією в цій війні. Його поведінку можна пояснити: беріть що хочете, робіть що хочете, я вам допоможу, але я воювати не буду", – пояснив Жданов.

Нагадаємо, експерт Ігар Тишкевич вважає, що президент Росії Володимир Путін тримає напруження біля кордону України з Білоруссю, щоб відтягувати з фронту резерви ЗСУ. Проте ознак підготовки повторного наступу РФ з території Білорусі наразі немає.

Зауважимо, як повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, Лукашенко зараз розгублений через тиск Путіна та великі проблеми на політичному полі всередині країни.

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