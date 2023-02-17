"Військові бази Росії в Криму є легітимними цілями для ЗСУ " - держсекретарка США

У США заявили, що Крим - це територія України, яка на сьогодні перетворена на величезну військову базу Росії. Відтак Київ може атакувати ворожі військові об’єкти на півострові.

Про це сказала заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд під час онлайн-дискусії, передає "Укрінформ".

"Я не оцінюватиму наперед, де українці вирішать воювати або яке рішення приймуть щодо Криму в короткостроковій, середньостроковій чи довгостроковій перспективах, але ми визнаємо Крим – це Україна", - зазначила держсекретарка США.

За словами Нуланд, Росія на півострові не лише створила військову базу, але й вдалася до інших злочинів. Зокрема, до переслідування кримських татар та масових порушень прав людини.

Вона додала, що військові бази Росії в Криму є легітимними цілями для ЗСУ та зауважила, що Україна не зможе створити безпеки без демілітаризації Криму.

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Відомо також, що у США наразі розглядають можливість поставки зброю в Україну, та поміж цим, йдеться і про подальше стримування РФ уже після завершення війни. Для цього, на думку Нуланд, Україні потрібна ППО та набагато міцніша оборона кордонів.

Водночас, голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал США Марк Міллі вважає, що ні українська, ні російська армії не досягнуть своїх військових цілей, а тому сядуть за стіл переговорів.

Зазначимо, що до Сенату США повторно внесли резолюцію про визнання геноцидом українського народу дій Росії в Україні. Документ готовий до винесення на голосування у Сенаті.

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