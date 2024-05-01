Україна може бити по Росії західною зброєю: гучна заява очільниці МЗС Латвії 

Деякі західні країни дозволили Україні атакувати їхньою зброєю військові об'єкти на території Росії.

Про це заявила це заявила міністерка закордонних справ Латвії Барба Браже в інтервʼю Європейській правді.

"Уже зараз є держави Європи, які надали Україні зброю без подібних обмежень. Звісно, не все оголошується публічно, і навіть краще не говорити це вголос до певного часу. Головне - вплив на полі бою. Бо тут є вибір: чи говорити про щось голосно, чи просто робити те, що треба", - пояснила дипломатка.

Водночас вона наголосила, що міжнародне право дозволяє використовувати далекобійну зброю для ударів у відповідь по обʼєктах, з яких країна-нападник атакує іншу.

Нагадаємо, Данія збільшить військову допомогу для України на $630 млн.

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