Україна може бити по Росії західною зброєю: гучна заява очільниці МЗС Латвії 

Латвійська дипломатка зауважила, що не усі рішення, ухвалені партнерами України, оголошуються публічно.
Деякі західні країни дозволили Україні атакувати їхньою зброєю військові об'єкти на території Росії.
Про це заявила це заявила міністерка закордонних справ Латвії Барба Браже в інтервʼю Європейській правді.
"Уже зараз є держави Європи, які надали Україні зброю без подібних обмежень. Звісно, не все оголошується публічно, і навіть краще не говорити це вголос до певного часу. Головне - вплив на полі бою. Бо тут є вибір: чи говорити про щось голосно, чи просто робити те, що треба", - пояснила дипломатка.
Водночас вона наголосила, що міжнародне право дозволяє використовувати далекобійну зброю для ударів у відповідь по обʼєктах, з яких країна-нападник атакує іншу.
Нагадаємо, Данія збільшить військову допомогу для України на $630 млн.
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