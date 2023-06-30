"Україна може дізнатися про підрив Запорізької АЕС лише через кілька годин" - "Енергоатом"

У ЗСУ заявили, що ядерні погрози Кремля не зупинять звільнення українських територій від російських окупаційних військ.

У разі підриву Запорізької АЕС Україна може дізнатися про це лише через кілька годин, оскільки не має прямого доступу до радіаційного контролю через росіян.

Про це на пресконференції сказав президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Він розповів, що наразі прямий радіаційний контроль у руках росіян.

"На сьогодні ми маємо датчики радіаційного моніторингу на контрольованій Україною території на правобережжі і по цих датчика ми будемо відслідковувати. Якщо дійсно буде викид на Запорізькій атомній станцій ми будемо мати інформацію через декілька годин. Якщо буде нормальна ситуація з повітрям, то буквально через декілька хвилин ми будемо мати цю інформацію", - сказав він.

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Герман Галущенко, міністр енергетики, висловив сподівання, що присутні на станції представники МАГАТЕ у разі аварії якомога швидше передадуть інформацію про це в штаб-квартиру агентства та Україні.

"Коли, не дай Боже, подія станеться, ми не будемо бачити саму подію коли вона станеться. Ми будемо це знати, але ми не будемо мати інформацію в режимі реального часу і це впливає на весь процес", - сказав Галущенко.

За словами очільника ГУР Кирила Буданова Росія з технічного боку підготувала все для організації техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС.

Тим часом російські окупанти зменшують присутність на території ЗАЕС, це відбувається на тлі інформації про загрозу підриву станції росіянами.

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