Україна може добити Чорноморський флот РФ: Жданов пояснив, чому ЗСУ цього не роблять

Ми можемо залишити Росію без Чорноморського флоту, але в України зараз інші пріоритети.

Україна має все необхідне для того, щоб Чорноморський флот РФ вирушив слідом за російським кораблем. Однак у Чорному морі є ракетоносці, які становлять велику загрозу для нас, саме вони зараз мають стати для ЗСУ пріоритетом.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube-каналі.

“Так, можна знищити весь Чорноморський флот РФ, це не проблема, особливо зараз, і з кожним днем це стає все меншою і меншою проблемою, оскільки наші можливості зростають. Ми можемо знищити Чорноморський флот”, — говорить експерт.

Що собою являє Чорноморський флот РФ

“Чорноморський флот — це трохи більше 100 різних бойових кораблів у складі флоту, близько 800 суден забезпечення, близько десятка підводних човнів, але в строю на сьогодні 5. Як правило, 1-2 човни на ремонті, а інші в бойовому складі. Але підводні човни я включаю в бойові кораблі. Тобто ці приблизно 100 бойових кораблів — це і є склад Чорноморського флоту”, — зазначив Жданов.

“Прийшли кораблі з десантних флотів, корвети з Каспійської флотилії заходили в Чорне море, як носії ракет “Калібр”. До речі, були пошкоджені і пішов один корвет назад на Каспій”, — зауважив він.

Чому ЗСУ не знищують Чорноморський флот

Після цього Жданов пояснив, чому ми не ставимо зараз перед собою мету стерти з лиця землі російський флот у Чорному морі: “Тут проблема ось у чому. Нас сьогодні найбільше цікавлять кораблі, які є носіями ракет “Калібр” — це есмінці, корвети і підводні човни. Для нас важливо їх знищити насамперед”.

“Тоді ми можемо зітхнути більш-менш спокійно, коли будемо розуміти, що в Чорному морі немає кораблів і підводних човнів, які можуть запускати ракети “Калібр”. Для нас це дуже важливо. Тому що інших носіїв у Чорному морі немає, а їх стає все менше”, — розповів експерт.

Чому Росія ніяк не може відновити втрачені морські судна

“Поповнити кількість ракетоносіїв росіяни не можуть. До речі, в коментарях з приводу Чорноморського флоту написали: “Що Ви говорите? У Росії повно судноремонтних заводів і суднобудівних заводів, і можна все відремонтувати”. Так ось я вам скажу, що з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну Туреччина закрила Босфор для військових кораблів Росії в обидвох напрямках”, — зазначив Жданов.

“Зараз близько п’яти носіїв ракет “Калібр” знаходяться в Середземному морі в складі російського корабельного угруповання, яке базується на військово-морській базі в Сирії. Туреччина в жодному разі не дозволить стріляти через свою територію “Калібрами”, тут Росія ні на що не може сподіватися”, — додав він.

“Також вони не можуть ці кораблі завести в Чорне море, тому що Туреччина не пускає їх через Босфор, щоб не збільшувати конфронтацію”, — резюмував експерт.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Україна може ДОБИТИ Чорноморський флот РФ - і ніякі “Калібри” не полетять!

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