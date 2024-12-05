Україна може оголосити про готовність до миру – WSJ

Зазначається, що питання вступу України до НАТО не викликало зацікавленості у команди Трампа.

Україна планує найближчим часом заявити про свою готовність до миру з Росією.

Це стало одним із ключових питань зустрічі голови Офісу президента Андрія Єрмака з представниками команди Дональда Трампа, повідомляє Wall Street Journal.

Зустріч, яка пройшла у США, відкрила новий діалог між Україною та командою Трампа щодо можливих шляхів припинення війни. У переговорах взяли участь майбутній спецпредставник США по Україні Кіт Келлог, радник з національної безпеки Майк Уолтц і віцепрезидент Джей Ді Венс.

Келлог висловив підтримку постачання зброї від чинної адміністрації президента Джо Байдена, зазначивши, що це сприятиме подальшим переговорам. Водночас питання вступу України до НАТО не викликало зацікавленості у команди Трампа.

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За даними WSJ, Україна має намір представити себе як конструктивного партнера у досягненні миру. Головна мета візиту Єрмака полягала в налагодженні контактів із потенційною адміністрацією нового президента США. Однак джерела WSJ повідомляють, що в команді Трампа обговорюють сценарії, за якими Росія може зберегти контроль над 20% українських територій після завершення війни.

Київ прагне досягти конкретних домовленостей, які не лише забезпечать мир, але й дадуть гарантії безпеки для запобігання майбутнім конфліктам. Таким чином, переговори із командою Трампа мають стати важливим етапом у формуванні довгострокової стратегії України щодо війни та миру.

Нагадаємо, що за словами високопоставленого західного дипломата, наразі точаться дискусії на тлі визнання того, що ситуація в Україні є нестійкою і що переговори мають початися найближчим часом.