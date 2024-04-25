Україна може отримати авіабомби Paveway IV: які цілі вони можуть вражати

За словами експертів, такі бомби важливі, тому що можуть конкурувати з російськими КАБами. Водночас, вони мають низку недоліків.

Велика Британія може вперше надати Україні авіабомби з лазерним наведенням Paveway IV.

Про це повідомляє Business Insider.

Бомби Paveway IV скидають з літаків. Вони важать понад 200 кг. Paveway IV мають лазерне наведення, що означає, що вони можуть діяти навіть за поганої погоди або крізь ворожі димові завіси.

Конкуренція для КАБів

Хоча бомби "досить старі", вони є високоточною зброєю та дуже надійною технологією, сказав політолог, директор центру European Resilience Initiative Center у Берліні Сергій Сумленний.

"Це хороша зброя проти легких цілей – це означає, що головною ціллю будуть протиповітряна оборона, радари, інвентар, склади та центри зв’язку", – сказав він.

За його словами, такі бомби важливі, тому що вони можуть конкурувати з російськими КАБами.

Джеймс Блек, помічник директора з оборонних досліджень RAND Europe, має іншу думку.

Які є проблеми

Він вважає, що хоча бомби, ймовірно, будуть дещо корисними, їхній радіус дії є проблемою.

На його думку, Повітряним силам України буде важко ризикувати в рейдах через ризик збиття з боку РФ, тому Paveways навряд чи матимуть разючий вплив на поле бою. Він вважає, що набагато більший вплив матимуть ракети ATACMS - вони здатні вражати ширший спектр цілей і не потребують навігації по ворожих ППО або ризику для пілотованих літаків.

Джастін Бронк, експерт з Росії та повітряної війни в Королівському інституті об’єднаних служб Великої Британії, сказав, що Україна, ймовірно, не зможе використовувати лазерне націлювання, оскільки їй не вистачає допоміжного обладнання.

Літакам, які їх скидають, ймовірно, доведеться робити це якомога далі, що обмежує точність.

Раніше ми писали, що ймовірне передавання британських бомб Paveway IV викликало сумніви у військових експертів.

Нагадаємо, Велика Британія 23 квітня оголосила про виділення Україні нового пакета допомоги на 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Він міститиме необхідні боєприпаси, засоби ППО, безпілотники та інше необхідне військове устаткування.

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