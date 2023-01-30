Україна може отримати до ста танків Leopard: скільки для цього потрібно часу

За словами Мельника, для весняного контрнаступу ЗСУ потрібно принаймні 300 танків

Україна може отримати до ста танків Leopard від західних партнерів упродовж трьох місяців.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Leopard – це те, що може бути поставлено швидко з Польщі, Німеччини, інших держав. Я сподіваюся, що ми матимемо хоча б 100 таких танків. Це реально, якщо ми говоримо про трьохмісячний період", – зазначив дипломат.

Проте він уточнив, що для перемоги України цих танків замало: "Потрібно робити нові замовлення на наступний рік, через два роки".

За словами Мельника, для весняного контрнаступу ЗСУ потрібно принаймні 300 танків і десь 500 бойових машин піхоти.

"І для цього треба готувати військових – це теж болюча тема. Це надскладна операція, яка може бути успішною лише тоді, коли у нас є достатня кількість БМП, БТРів, танків, навчених людей, артилерії, підтримки з повітря, дронів. Такого світ не бачив від 1945-го року – на Європейському континенті це найстрашніша війна", – підсумував заступник голови МЗС.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначав, що для контрнаступу йому потрібно 300 танків. Президент Володимир Зеленський говорив, що Україні зараз потрібно "300−500 танків".

Нагадаємо, міністр оборони ФРН Борис Пісторіус повідомив, що танки Leopard 2 з Німеччини можуть бути доправлені до України приблизно за три місяці. Крім того, Україна отримає 31 американський важкий танк Abrams.

Польща повідомила, що готова відправити в Україну власні танки Leopard 2. Португалія заявила, що може надати чотири Leopard 2, а Норвегія заявила, що може надіслати ще вісім.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що передані Україні 14 танків Challenger 2 прибудуть на передову до літа.

Мусієнко про нову атаку по Україні, ситуацію на фронті, танки Abrams і Leopard

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