Україна може отримати F-16 у "недалекому майбутньому": Міллі про контрнаступ, ATACMS і переговори

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі вважає, що Україна у недалекому майбутньому зможе отримати літаки F-16.

Про це пише Reuters.

Американський генерал зазначив, що у "недалекому майбутньому" Україна все ж отримає західні винищувачі.

"F-16. Це просування вперед, насправді. Отже, існує програма підготовки, і вони, ймовірно, отримають F-16 в недалекому майбутньому", - сказав голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі в ексклюзивному інтерв'ю йорданському громадському телеканалу новин Al-Mamlaka.

Він зазначив, що про успіх чи поразку українського контрнаступу поки зарано говорити.

"Очевидно, що на сьогоднішній день він мав частковий успіх. Зараз швидкість, з якою здійснюється наступ, повільніша, ніж думали планувальники", - сказав він.

За словами чотиризіркового генерала армії США, українські війська інтенсивно тренуються в різних частинах Європи з "командування і управління наступальними формуваннями і маневрування загальновійськовими підрозділами, а також з подолання складних перешкод, що посилить їхні можливості".

"Знову ж таки, це криваво, довго і повільно. І ми передбачали це ще кілька місяців тому", - сказав Міллі.

Вашингтон все ще розглядає можливість надання армійських тактичних ракетних систем великої дальності.

"Вони отримали далекобійну артилерію з керованою реактивною системою залпового вогню (GMLRS), і британці надали інші типи можливостей, які мають і інші країни. Тож вони отримали багато артилерії. А от система ATACMS є суперечливою темою. І з багатьох причин вони їх ще не отримали. Вони все ще на столі. Президент Байден поки що не сказав ні "ні", ні "так"", - заявив він.

Міллі переконаний, що у найближчій перспективі Україна не зможе остаточно розбити окупаційну армію РФ.

"Це наступ, який триває вже близько восьми тижнів або близько того. Він дуже кривавий, повільний, з великою кількістю жертв і дуже складний. Тому ідея військового вигнання двохсот чи трьохсот тисяч російських військ буде дуже складною і проблематичною. Інший шлях виходу з цієї ситуації - це переговори, і, можливо, це теж станеться", - заявив генерал.

Нагадаємо, посол України у Німеччині Олексій Макеєв серед причин "повільного контрнаступу" назвав нерішучість Заходу в передаванні Україні сучасної зброї.

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