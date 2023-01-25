Україна може отримати Leopard від ще однієї країни: ЗМІ з'ясували деталі

Іспанська армія є однією з тих, хто має найбільше танків Leopard.

Іспанія, швидше за все, вирішила долучитися до постачання танків Leopard Україні, яка протистоїть агресії РФ.

Про це повідомила газета El Pais.

Наразі МЗС і Міноборони країни обговорюють іспанський внесок до програми, в якій очікується участь багатьох європейських країн і країн НАТО: одних через пряме постачання бойових танків, а інших — через фінансування. Очікується, що найближчим часом влада Іспанії оприлюднить деталі.

Днем раніше, 24 січня, Конгрес під час пленарного засідання обговорював можливе постачання Leopard до України. Премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес наголосив, що європейські країни мають йти "пліч-о-пліч" у цьому питанні.

"Ми будемо зберігати єдність і координувати дії з рештою союзників, насамперед із Європою", - сказав Педро Санчес.

До слова, іспанська армія є однією з тих, хто має найбільше танків Leopard – 347 одиниць.

Танки для України

Під час переговорів у Німеччині минулого тижня союзникам не вдалося переконати Берлін надати Україні свої бойові танки Leopard.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував Німеччину за зволікання із передаванням Україні танків Leopard 2. Він наголосив, що війна тут і зараз й техніка потрібна Україні терміново.

Моравецький заявив, що Польща створить "меншу коаліцію" країн, які готові пожертвувати Україні частину свого сучасного обладнання та сучасних танків.

Голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що є низка країн, які готові закликати Німеччину надати Україні танки "Леопард".

Німецька газета Der Spiegel 24 січня повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення про доставку Україні щонайменше однієї танкової роти (14 танків) основних бойових танків Leopard 2 у невстановлені терміни.

Втім, державний департамент США поки не підтверджує наявність офіційних підтверджень з боку німецької сторони про готовність ухвалити рішення, яке дозволило б відправлення в Україну німецьких танків Leopard.

За даними The Wall Street Journal, президент США Джо Байден готується відправити "значну кількість" танків Abrams M1 Україні і Білий дім може оголосити про доставку вже 25 січня. Sky News Arabia уточнює, що Байден може передати Україні 10 таких танків. На такий крок Вашингтон, мовляв, хоче піти, щоб вплинути на Німеччину.

Reuters з посиланням на американських чиновників теж пише, США готові розпочати процес передаванні Україні десятків бойових танків Abrams M1. Але процес може тривати місяці, а, імовірно, навіть роки.

В ISW пояснюють, що надання західними державами основних бойових танків Україні допоможе ЗСУ завдати поразки російським загарбникам та звільнити українську територію від окупантів.

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