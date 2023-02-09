Україна може отримати найсучасніші німецькі танки Panther: що відомо

Rheinmetall обрав для назви слово Panther. Саме таку назву мали німецькі танки періоду Другої світової війни.

Німецький виробник зброї Rheinmetall AG веде переговори з Україною щодо експорту свого сучасного бойового танка Panther.

Про це розповів генеральний директор концерну Армін Паппергер у коментарі німецькій газеті Handelsblatt.

"Ми ведемо розмови з Києвом про експорт Panther", — сказав Паппбергер, додавши, що Україна також зацікавлена ​​в Lynx, найсучаснішій бойовій машині піхоти Rheinmetall.

Директор концерну додав, що постаання Panther до України можливе протягом 15-18 місяців. Ці танки можуть бути виготовлені або в Німеччині, або в Угорщині.

"Україна має відстояти позиції у цій війні — і коли вона закінчиться, країні потрібна безпека", — сказав Паппергер. "Тому ми готові створити завод з виробництва Panther і в Україні".

Rheinmetall також є виробником танків Leopard, які європейські країни нещодавно погодилися відправити в Україну. Як і у випадку з "Леопардами", надання Києву Panther та Lynx має бути схвалено урядом Німеччини.

Що відомо про танк Panther

Дюссельдорфська компанія представила Panther на виставці в Парижі минулого літа, рекламуючи його як найпотужніший бойовий танк у світі. За словами Rheinmetall, Panther все ще знаходиться на стадії розробки, але врешті-решт має замінити бойовий танк Leopard 2.

Танк KF51 Panther обладнаний 130-мм гарматою, а також має панорамний приціл SEOSS. Серед додаткового озброєння — спарений з гарматою кулемет 12,7-мм. На башті розміщений бойовий модуль з 7,62-мм кулеметом, який має захищати танк від дронів. Крім того, KF51 Panther може бути оснащений власним дроном-камікадзе HERO 120 від UVision.

Зазначимо, що Rheinmetall обрав для назви слово Panther. Саме таку назву мали німецькі танки періоду Другої світової війни.

Що відомо про БМП Lynx

Lynx – важка БМП розробки і виробництва німецької компанії Rheinmetall. Вперше представлена у 2016 році на виставці Eurosatory, через два роки була показана "важча" версія KF41.

БМП розроблена з використанням сучасних технологій, що підвищують захист машини (модульна броня, активні системи). Основне озброєння – башта LANCE з 30 або 35-мм гарматою та пусковою установкою для протитанкових ракет,

Обслуга БМП — 12 осіб, зокрема: три члени екіпажу і до дев'яти осіб десанту.

Lynx забезпечує захист розрахунку від різних загроз, включаючи підрив на мінах і саморобних вибухових пристроях, обстріли, касетні боєприпаси та протитанкові керовані ракети.