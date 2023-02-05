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Україна може отримати ППО SAMP/T-Mamba уже навесні: ЗСУ опановують системи

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Україна може отримати ППО SAMP/T-Mamba уже навесні: ЗСУ опановують системи

Фото: Associated Press

Україна отримає системи ППО від Франції та Італії

Франція та Італія нададуть Україні системи ППО. Йдеться про ЗРК SAMP/T-Mamba, задля яких українських військових спеціально відправили за кордон для навчань.

Про це інформують у Повітряних силах ЗСУ.

Союзники обіцяють системи ППО після того, як українські військові пройдуть навчання. За планом, це має відбутися навесні.

Командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук подякував урядам Франції та Італії за ухвалення такого рішення. Воно передбачає надання нашій державі системи ППО/ПРО SAMP/T-Mamba. Ці установки посилять оборону нашого неба від можливих загроз з боку Росії.

Олещук зізнався, що чекає українських захисників з нетерпінням, адже навесні вони повернуться "не з порожніми" руками, а з необхідними знаннями й уміння й установки SAMP/T-Mamba.

Нагадаємо, що союзники у війні проти Росії допоможуть Україні створити багаторівневу інтегровану систему оборони, щоб закрити наше небо від ворожих ракет та безпілотників.

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Перегляди
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