Україна може отримати від США сотні ракет ATACMS, які планується утилізувати

Наші військові вже отримали частину з цих ракет під час першої передачі Україні ATACMS.

Україна може отримати ракети ATACMS, які США планує утилізувати. Йдеться про понад 1000 подібних боєголовок. Їхній термін придатності вже виходить.

Про це в ефірі телеканалу “Еспресо” повідомив військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

За його словами, США може утілізувати ракети ATACMS старих типів - М39 і М39А. Їхній термін придатності вже добігає кінця. Йдеться про 1100 таких ракет.

“Але на їх утилізацію також потрібні гроші. І простіше передати ці ракети Україні та здійснити утилізацію на полі бою, вирішивши завдання, які наразі існують. Ці ракети могли б бути використані у широкому спектрі завдань. Такий аргумент вже висувається в інформаційному просторі. Обговорення в політичному середовищі буде на нашу користь”, - зауважив Валерій Рябих.

Він також додав, що наші військові вже отримали частину з цих ракет під час першої передачі Україні ATACMS - вони вже застосовувалися.

"Це ракети з можливістю завдання ударів на відстані до 165 км. Вони оснащені потужною бойовою частиною, майже в 900 кг. Не виникає сумнівів, що більша частина з них придатна. Звісно, що можливі різні ступені зносу ракет. Усе залежить від зарядів двигунів, і умов зберігання. Американці знімають ці ракети у плановому порядку для того, щоб не дійти до краю, коли ракета може являти загрозу для тих, хто їх застосовує. Фахівці мають визначати ступінь придатності", - додав Рябих.

Нагадаємо, що у США планують утилізувати сотні ракет M39 і M39A1 та установок ATACMS з різними радіусами дії та боєголовками.