Україна може отримати винищувачі F-16 раніше, ніж очікувалося: думка військового експерта

Україна може отримати винищувачі F-16 навіть раніше, ніж очікувалося, оскільки США заздалегідь виділили кошти на навчання українських пілотів.

Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Мусієнко провів аналогії з наданням Україні танків і зазначив, що "з літаками ситуація з одного боку складніша, з іншого - простіша".

"Складніша, тому що літаки потребують більше часу для навчання, створення відповідної інфраструктури, підготовки технічного персоналу для їх обслуговування. А простіше через те, що йдеться про літаки F-16 американського виробництва, не потрібне рішення Німеччини на передачу зброї. Тут США можуть одноосібно ухвалювати рішення. Крім того, є держави, які підтримують - Нідерланди перші виступили з ініціативою про передачу", - пояснив експерт.

За його словами, на Заході все активніше йде мова про авіацію для України, оскільки літаки, разом з бронетехнікою і далекобійною артилерією, є однією зі складових для успішного контрнаступу ЗСУ.

"Логічно, що після вирішення питання бронетехніки і танків треба переходити на питання надання авіації... Саме тому так активно про це заговорили, йдуть дискусії. Ми поступово наближаємося до цього схвального для нас рішення. Думаю, F-16 або інші військові літаки ми таки побачимо в українському небі", - прогнозує Мусієнко.

Як пояснив експерт, головним питанням є підготовка українських пілотів винищувачів.

"Була інформація, що влітку минулого року Конгрес США виділив близько 100 млн доларів на підготовку українських військових льотчиків. Якщо припустити, що вони вже можуть готуватися, проходити навчання, це означає, що цей процес триває. З моменту ухвалення рішення про передачу літаків до моменту їх прибуття, можливостей реального застосування на полі бою, може пройти значно менший період часу, ніж це було б необхідно, через те, що вже проходять навчання українські військові льотчики", - сказав він.

Нагадаємо, що 14 лютого в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбудеться дев'ятий саміт "Рамштайн", учасники обговорюватимуть надання Україні літаків західного виробництва.

Президент США Джо Байден заявив, що Штати не надаватимуть Україні літаки F-16, проте європейські країни висловлюють іншу позицію. У Польщі заявляють, що постачання винищувачів F-16 можливе в тісній координації з союзниками по НАТО. Про відсутність табу на надання українцям винищувачів заявляють Нідерланди. Не виключає надання літаків і президент Франції Еммануель Макрон.

Міністр оборони Олексій Резніков, коментуючи заяву Байдена про винищувачі, нагадав, що раніше Україні також відмовляли в наданні далекобійної артилерії і танків. Міністр вірить у майбутню "літакову коаліцію".

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що передача F-16 Україні – це питання часу.

"Швидше за все, навесні ми отримаємо західну авіацію до складу сил оборони України", — прогнозує Жданов.

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