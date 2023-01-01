Україна може переламати хід війни на Донбасі: у ЗСУ розповіли, що для цього потрібно

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий вважає, що Україна може переламати хід війни на Донбасі, проте для цього потрібно більше сучасного озброєння.

Про це він сказав в етері телемарафону.

На думку Череватого, Україна може переламати хід війни на Донбасі, якщо західні союзники нададуть ЗСУ більше високоточної зброї. Зокрема - HIMARS та MLRS.

"На жаль, таку війну типу початку 20 століття Росія ще має змогу вести, вона має мобілізаційні ресурси, запаси старого радянського озброєння. Проте суттєво її може переламати, якщо наші партнери продовжать і надалі, або ще краще інтенсифікують поставку нам високоточних систем озброєння чи авіації, чи посилять ракетні війська та артилерію", - пояснив Сергій Череватий.

Війна Росії проти України

Росія 24 лютого 2022 року почала повномасштабне вторгнення на територію України. Російський диктатор Путін того ж дня оголосив про так звану "спеціальну військову операцію", метою якої є "денацифікація та демілітаризація" України.

Росіяни планувати захопити Київ, встановити тут свою маріонеткову владу. За даними очільника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова гауляйтером України повинен був стати державний зрадник Віктор Янукович.

Станом на 1 грудня 2023 року російська окупаційна армія втратила 106 720 загарбників, 283 літаків, 3031 танків.

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