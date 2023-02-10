Україна може перемогти до кінця 2023 року, якщо отримає винищувачі: прогноз від Годжеса

За оцінками генерала, без західних винищувачів перемога України теж настане, однак це може зайняти від трьох до п'яти років.

Якщо Захід погодить надання Україні бойової авіації, це може сприяти військовій перемозі держави у війні протягом 2023 року.

Таку думку генерал у відставці, екскомандувач військами США в Європі Бен Годжес висловив у інтерв’ю DW.

Він зауважив, що без західних винищувачів перемога України теж настане, однак за такого сценарію розгром Росії на полі бою може зайняти від трьох до п'яти років. Це, якщо враховувати рівень західної підтримки, що існує на сьогодні.

"Що швидше ми надамо їм можливість досягти вирішального результату, то швидше вона (війна – ред.) може закінчитися", – сказав Годжес.

Він наголосив, що Україна може вигнати російських окупантів зі своєї території до кінця 2023 року, якщо отримає додаткову підтримку.

Водночас американський генерал зауважив, що занепокоєння Заходу щодо підготовки та сумісності злітно-посадкових смуг не робить "нездійсненним" надання Україні "можливості" використовувати західні літаки. Зокрема, Годжес відзначив Велику Британію за лідерство в наданні Україні різних форм військової підтримки.

На думку екс-командувача американськими військами в Європі, єдина "червона лінія" для підтримки України з боку США – присутність "солдатів на землі".

Годжес також зазначив, що Україна повинна деокупувати Крим, щоб зберегти "міжнародний порядок, заснований на правилах" і Статут ООН. Окремо він звернув увагу на те, що для українських портів важливо зберегти доступ до Азовського моря через півострів.

Генерал оцінив потенціал Росії щодо нового великого наступу і сказав, що країна-агресорка не має для цього достатньої кількості бронетанкових сил. За оцінками Годжеса, такий наступ не змінить "загальну оперативну обстановку" в Україні.

Водночас екскомандувач військами США переконаний, що Україна "має достатньо сил, щоб обмежити російський успіх", однак це все одно буде "дорого коштувати" з погляду втрат і боєприпасів.

Винищувачі для України

8 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен ухилився від прямої відповіді на запитання про передавання Україні винищувачів. Він лише сказав, що Штати "продовжуватимуть робити висновки про те, що потрібно Україні".

Щодо позиції Великої Британії в цьому питанні, то міністр оборони країни Бен Воллес заявив, що не варто очікувати негайного передавання винищувачів, процес може тривати місяцями.

Коментуючи питання винищувачів для України, президент Франції Еммануель Макрон сказав: "Я нічого не виключаю, але це не відповідає сьогоднішнім потребам".

Польща підтримує надання Україні винищувачів F-16, однак там кажуть, що рішення про передавання має ухвалити НАТО.

Водночас після свого візиту на саміт ЄС, президент України Володимир Зеленський повідомив про певні позитивні рішення щодо західних винищувачів.

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