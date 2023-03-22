Україна може почати контрнаступ через місяць: експертка назвала вирішальну умову для цього

Мірон також вказала, що перед початком контрнаступу потрібно врахувати географічні та погодні умови.

За умови своєчасної військової допомоги Заходу Україна може піти у контрнаступ через місяць.

Таку думку висловила докторка Марина Мірон, військова експертка та постдоцентка кафедри військових досліджень Лондонського Королівського коледжу в інтерв'ю ведучому програми "Spotlight Ukraine" на Еспресо.

"Наразі ми знаємо, що деякі танки Leopard вже прибули, і ми також знаємо, що екіпажі проходять підготовку в Іспанії та Великій Британії. Їх готують до проведення спільних операцій, тому що це необхідно. Ви не можете просто інтегрувати танки в існуючу систему, вони повинні поєднуватися з механізованою піхотою, із щільною повітряною підтримкою і, як ви знаєте, з протидією безпілотникам, тому українські війська повинні бути готові використовувати їх як частину системи. За деякими оцінками, решту танків ми побачимо десь на початку травня - наприкінці квітня, оскільки вони мають бути відремонтовані, щоб їх можна було використовувати в Україні. Екіпажі також мають бути готовими, бо вони дуже відрізняються від усіх радянських прототипів. Challenger відрізняється тим, що екіпаж танка має складатися з чотирьох осіб, а не з трьох, як у Т-72, наприклад. Те ж саме із танками Leopard", - розповіла вона.

Мірон також вказала, що перед початком контрнаступу потрібно врахувати географічні та погодні умови, оскільки для цього необхідно підготувати багато засобів, які повинні постачатися одночасно з танками.

"Це, наприклад, мостові настили, щоб мати можливість перетинати річки. Отже, все це потрібно підготувати, і ми сподіваємося, що це станеться десь наприкінці квітня або на початку травня", - додала експертка.

Український контрнаступ

В інформаційному просторі, зокрема у західних ЗМІ, доволі часто говорять про український контрнаступ, який нібито має відбутися весною. У Міноборони, коментуючи такі новини, наголосили, що не будуть розголошувати плани Збройних сил щодо проведення контрнаступу із звільнення територій.

Речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий розповів, за яких умов розпочнеться весняний контрнаступ.

А полковник СБУ Роман Костенко вважає, що стратегічним для ЗСУ є Запорізький напрямок.

Макрон та Сунак оголосили про намір допомогти Україні з контрнаступом

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