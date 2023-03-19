Україна може почати переговори з Росією: політолог — про умову припинення війни

Перемовини України з Росією про припинення війни можливі лише за однієї умови. Нею може бути мирний план, що запропонувала наша держава.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ сказав політолог Ігор Рейтерович.

За його словами, якщо гіпотетично уявити, що в один момент президент РФ Володимир Путін зникне фізично і в Росії почнеться внутрішній переділ, боротьба за владу тощо. Тоді Україна може сідати за стіл переговорів.

"Однак лише за умови, якщо вони заберуться з нашої території, з нашої землі. Це момент, про який ми маємо постійно говорити, особливо з урахуванням того, що сідати поки що, станом на сьогодні, рано чи пізно доведеться, найімовірніше, з людиною, яка офіційно є підозрюваною у скоєнні кримінальних злочинів, пов’язаних із депортацією, викраденням дітей тощо", — наголосив Рейтерович.

Один допустимий варіант переговорів — якщо в їхній основі лежатиме мирний план, який був запропонований Україною, оскільки він підтримується всіма партнерами та партнерами країни.

Тим часом прорив ЗСУ на Запорізькому напрямку може почати відлік програшу Росії у війні проти України. Таку думку висловив полковник СБУ Роман Костенко.