Україна може повернути ініціативу на фронті цьогоріч: в ISW назвали важливу умову

У РФ немає великих незалучених боєздатних резервів, вважають в ISW.

Збройні Сили України можуть повернути ініціативу на полі бою у 2023 році, але щоб це сталося, важлива реалізація однієї умови.

Про йдеться у звіті Інституту вивчення війни ISW

Аналітики ISW звернули увагу на заяви президента Володимира Зеленського та міністра оборони Олексія Резнікова про те, що українські війська продовжують підготовку до контрнаступів у найближчій перспективі.

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Також в інституті згадали заяву члена Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, який заявив, що Росія розмістила "всі боєздатні частини на лінії зіткнення у Луганській та Донецькій областях та частково у Запорізькій області".

За словами експертів, Веніславський підтвердив їхню оцінку, що Росія не має великих незалучених боєздатних резервів, які можна було б перекинути та змінити хід операції.

"Ці українські заяви узгоджуються з оцінкою ISW про те, що Україна здатна повернути собі ініціативу у 2023 році з достатньою та своєчасною підтримкою Заходу", - сказано в повідомленні.

Аналітики нагадують й інші слова Зеленського, що українці продовжать оборону Бахмута, але "не будь-якою ціною". І вважають, що рішення України захистити Бахмут є стратегічно обґрунтованою спробою стиснути російські війська на окремій ділянці фронту та розбити їх.

"Було зрозуміло, що Україна не буде продовжувати захищати Бахмут, ризикуючи побачити велику кількість українських військ в оточенні міста, тому коментар Зеленського навряд чи є реальною зміною стратегії Києва", - кажуть в ISW.

Крім того, там зазначили, що візит президента США Джо Байдена до України напередодні річниці початку повномасштабного вторгнення свідчить про продовження підтримки Заходом України.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 20 лютого під брифінгу у Києві заявив, що Україна вже домоглася успіху у війні, яку розв’язала Росія, попри всі очікування й надалі здобуватиме перемоги на полі битви.

Втім, Байден попередив, що попереду важкі дні, тижні та роки. За його словами, мета Путіна - стерти Україну з карти. Втім, Байден запевнив у подальшій підтримці України, скільки буде потрібно.

Як повідомлялося, США виділяють Україні новий пакет військової допомоги.

Крім того, Португалія готова відправити до України танки Leopard 2.

Також, за словами голови Міноборони Олексія Резнікова, питання надання Україні сучасних літаків західного виробництва вже вирішене.

Водночас для поразки Росії Україні необхідне високоточне далекобійне озброєння різних видів, а також системи протиповітряної оборони, каже речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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