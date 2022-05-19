Україна може повернути окуповані Донбас та Крим - НАТО

У НАТО не очікують серйозних змін на українсько-російському фронті найближчими тижнями, однак вважають, що Україна зможе повернути окуповані території Донбасу та Криму.

Про це повідомляє CNN з посиланням на військового чиновника Альянсу, обізнаного з даними розвідки.

"Я думаю, що ми на деякий час будемо в глухому куті", - сказав він, коментуючи найближчий розвиток подій у війні Росії проти України.

"Не зараз, не скоро, але якщо вони зможуть продовжувати боротьбу, то я думаю, це реально", - сказав він про повернення окупованих територій.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що підсумком війни для України має стати визволення окупованих територій та отримання репарацій від Росії.

Раніше військовий експерт Олег Жданов висловив думку, що Путін фактично визнав, що Крим — це Україна. І що Росія претендує на українські території.

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