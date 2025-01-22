Україна може повторити долю Афганістану: Масі Найєм прокоментував масштаби корупції

На його переконання, корупція та затягування війни без реальних реформ можуть суттєво вплинути на рівень підтримки з боку міжнародних партнерів.

Військовослужбовець ЗСУ, адвокат та співзасновник громадської організації "Принцип" Масі Найєм вважає, що корупція в Україні може призвести до втрати міжнародної підтримки, зокрема з боку США.

В ефірі Укрінформ TV він наголосив, що Україні потрібно зупинити корупційні схеми, особливо у секторі оборони.

"Одного дня ми опинимось там, де опинився Афганістан в серпні 2021 року, коли американці просто виїхали і залишили всіх, хто допомагав Америці… Афганістан став фактично зараз російським, і Талібан там вчинив те, що вчинив. Просто одного дня ми втратимо довіру, і це дуже погана історія", – заявив Найєм.

На його переконання, корупція та затягування війни без реальних реформ можуть суттєво вплинути на рівень підтримки з боку міжнародних партнерів. Він також додав, що такі питання іноді використовуються іншими державами для маніпуляцій:

"Просто, якщо ми не хочемо, щоб цим маніпулювали іноземні партнери… просто, можливо, треба перестати красти", – наголосив він.

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Масі Найєм також висловив думку, що перемога України залежатиме від її сили на полі бою. Він зазначив, що основні аргументи під час будь-яких майбутніх переговорів будуть ґрунтуватися на ситуації на фронті.

"Якщо на полі бою у нас не буде переваги або буде перевага - це ляже в основу наших аргументів, які підсилять нашу сторону", – зазначив він.

На його думку, Україна має добитися позиції сили, щоб забезпечити вигідні умови для переговорів.

"Іноземні партнери мають давати ще більше озброєння, ще більше можливостей нам захищатись, щоб ми мали перевагу на лінії фронту. Тільки тоді перемовини можуть мати сенс", – заявив Найєм.

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Водночас він застеріг, що без цієї переваги Росія не бачить сенсу зупиняти агресію. "Якщо вони мають перевагу зараз, чому їм задовольнятися меншим? Їм має бути боляче. Якщо вони цього не лякаються, не бачу ніякого сенсу… Але чи є у нас ця сила?" – запитав він.

Найєм також підкреслив, що, попри високу мотивацію українських військових, вони виснажені, а ворог має чисельну перевагу. "Але цього всього недостатньо, тому що їх більше фізично. І тому, це питання часу - ми можемо воювати ще 25 років, нас просто залишиться ще менше", – підсумував він.

Раніше новообраний президент США Дональд Трамп у перший день після своєї інавгурації підписав указ, що призупиняє всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів, поки не буде проведено аналіз їхньої відповідності цілям його політики. Варто зазначити, що Україна є одним із найбільших отримувачів американської допомоги.

Проте, як стало відомо пізніше, підписаний президентом США указ не стосується військової допомоги Україні.