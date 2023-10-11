Україна може розраховувати на подальшу підтримку НАТО - Столтенберг

Українські військові на фронті рухаються вперед та повертають свої позиції. В той час як окупанти позиції втрачають.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на початку засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.

"Контрнаступ просувається. Це ніколи не було легко. Битва між Україною і росіянами розпочалася давно, але українці рухаються вперед. Вони повертають свої позиції, а Росія втрачає позиції", - розповів Єнс Столтенберг.

Під час засідання обговорювалась також підтримка Альянсу та її перспектива для України.

"Україна може розраховувати на подальшу підтримку НАТО в утвердженні як незалежної демократичної держави та інтеграції в євроатлантичну сім'ю, до якої Україна по праву належить. Ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно", - заявив генеральний секретар НАТО.

Нагадаємо, що у росіян на Херсонщині спостерігається снарядний економ-режим.

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