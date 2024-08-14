Україна може створити військові комендатури у Курській області: для чого це потрібно

За словами омбудсмана, на сьогоднішній нараді з президентом Зеленським обговорювалося питання військових комендатур.

Україна може створити військові комендатури у Курській області. Це необхідно, зокрема, для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.

За його словами, на сьогоднішній нараді з президентом Зеленським обговорювалося питання військових комендатур.

"(Створення комендатур необхідне – ред.) для того, щоб була координація серед військових частин, які там перебувають. Зокрема задля добровільної позиції ЗСУ у вигляді надання гуманітарної допомоги місцевому населенню, треба буде створити військові комендатури", – зазначив Лубінець.

Омбудсман уточнив, що доцільність створення військових комендатур вирішуватиме військове командування України. Це питання обговорюється виключно на підставі міжнародного права.

Раніше президент Володимир Зеленський провів нараду, на якій обговорювали ситуацію в Курській області, зокрема створення військових комендатур у цьому регіоні.

Нагадаємо, віцепрем'єрка України Ірина Верещук повідомляла, що Сили оборони створюють зону безпеки на території Росії. За її словами, Україна відкрила цілодобову гарячу лінію для мешканців Курської області.

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