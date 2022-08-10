Україна може святкувати перемогу вже навесні: генерал ЗСУ назвав умову

Генерал Дмитро Марченко заявив, що вже навесні Україна може закінчити війну з Росією та відбити всі окуповані території, включно з Кримом та ОРДЛО.

За словами генерала, для цього необхідна та кількість озброєння, яку Україні обіцяли партнери.

Про це Марченко сказав в інтерв’ю РБК-Україна.

"Я би не хотів братися за прогнози. Але якщо в нас буде та кількість озброєння, яка нам була обіцяна, яка нам необхідна, то, думаю, навесні наступного року ми будемо святкувати перемогу", - сказав генерал.

За його словами, точку неповернення Україна вже пройшла після Ірпеня і Бучі, тому про переговори на умовах Росії не може бути й мови.

"Якщо ми це зробимо, то ми цю війну просто перекладемо на плечі наших дітей. Якщо ми залишимо ворогу хоча би шматок землі, він повернеться додому, зробить певні висновки і через шість чи вісім років нападе знову. Тому нам потрібно відстояти всю територію, нам потрібно брати під контроль усі кордони України і не залишати їм жодного клаптика нашої землі", - наголосив генерал.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має повернути все, що Росія тимчасово захопила, а держава-агресорка повинна бути покарана за тероризм.

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