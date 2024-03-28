Україна може виграти війну вже 2024 року: Черник назвав, що для цього потрібно

Військовий експерт запевнив, що в Заходу є всі ресурси, аби доля цієї війни була вирішена у найближчі 2-3 місяці.
Західні ЗМІ заявили про вирішальні найближчі 5-8 місяців на фронті в Україні. Однак західні партнери мають усі можливості зробити так, аби Україна перемогла у війні вже 2024 року.
Про це розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Петро Черник, повідомляє "24 канал".
За словами Черника, у Заходу є всі ресурси, аби доля цієї війни була вирішена не в найближчі 5-8 місяців, а – 2-3 місяці. Для цього треба, щоби партнери України нарешті ухвалили рішення надати всю необхідну зброю у достатній кількості.
Літаки. Обіцяна Україні кількість винищувачів F-16 – 60. Однак, за словами військового експерта, було б дуже добре отримати до 200 машин. Проблем із цим у Заходу немає, адже таких літаків у світі є понад 4000.
Далекобійні ракети. Черник вказав, що з цим у Заходу також немає проблем. Самих лише ракет ATACMS на складах – майже 4000. Полковник запасу зазначив, що це дуже серйозна кількість для втілення необхідних цілей.
"Пройти лінію розмежування, що була до 2022 року, практично неможливо. Там усе перетворено в бетон. Вони малесеньку Авдіївку проходили 10 років, і поклали там, за великим рахунком, повноцінний корпус. З їхнього боку там усе таке саме, тож узяти Донецьк, наприклад, можна лише потужними бомбардуваннями, що під силу США", – оцінив військовий експерт.
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Захоплення Харкова
Черник також прокоментував інформацію від російського опозиційного видання "Медуза" про те, що президент РФ Володимир Путін може завершити війну, коли захопить Харків. Експерт вважає, що для захоплення міста-мільйонника Росії потрібен повноцінний армійський корпус у кількість 40 тис. бійців, багато бронетехніки, артилерійських систем тощо.
"Немає всього цього, й не видно, щоб вони там це концентрували. Такий масив руху військ не можна повністю заховати. Це не кролик, якого можна запхати в картуз ілюзіоніста. Це величезна маса людей, техніки. Якщо ці коліщатка приводити в дію, то це обов'язково буде помітно нашим засобам радіотехнічної розвідки й не лише", – пояснив Черник.
Нагадаємо, за інформацією зі статті видання The Economist, війна в Україні навряд чи триватиме ще кілька років, натомість може бути призупинена вже 2024 року. Наступні 5-8 місяців стануть вирішальними, однак про звільнення окупованих територій говорити зарано.
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