Україна може використовувати F-16 ефективніше, але потрібна потужніша зброя – генерал

Україні необхідна сучасна зброя для винищувачів F-16, щоб ефективно протидіяти наземним цілям і зміцнити обороноздатність.

Про це в ефірі Українського радіо заявив генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ.

Романенко зазначив, що українські F-16 наразі виконують переважно завдання протиповітряної оборони.

“Вони можуть знищити крилаті ракети, безпілотники та “шахеди”. Також вони здатні працювати по авіації противника, але використовувані авіаційні засоби обмежені ракетами з інфрачервоними головками самонаведення на 20-40 км або радіолокаційними на 110-160 км”, — пояснив він.

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Генерал підкреслив, що F-16 мають бути оснащені більш сучасними ракетами, такими як JASSM, які дозволять діяти ефективно не лише у повітрі, а й на землі.

“Для нас це дуже важливо. Нам потрібна не тільки техніка, а й потужніша авіаційна зброя”, — наголосив Романенко.

Окрім цього Ігор Романенко висловився щодо політики США у навчанні українських пілотів.

“Ми ще на початку зверталися з проханням дозволити працювати з ветеранами-пілотами F-16, але відповіді не було. Водночас наших 12 досвідчених пілотів ставили в чергу, тоді як інші країни готували тисячі на рік”, — зазначив він.

Генерал також вказав на затримки через навчання кадетів, яке може зайняти місяці чи навіть роки.

Нагадаємо, що використання винищувачів F-16 також потребує серйозного перегляду стратегії роботи Повітряних сил України, адже нині F-16 використовуються на 10-15% від їхнього потенціалу.