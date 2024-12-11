Україна може використовувати F-16 ефективніше, але потрібна потужніша зброя – генерал

Наразі українські F-16 наразі виконують переважно завдання протиповітряної оборони.
Україні необхідна сучасна зброя для винищувачів F-16, щоб ефективно протидіяти наземним цілям і зміцнити обороноздатність.
Про це в ефірі Українського радіо заявив генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ.
Романенко зазначив, що українські F-16 наразі виконують переважно завдання протиповітряної оборони.
“Вони можуть знищити крилаті ракети, безпілотники та “шахеди”. Також вони здатні працювати по авіації противника, але використовувані авіаційні засоби обмежені ракетами з інфрачервоними головками самонаведення на 20-40 км або радіолокаційними на 110-160 км”, — пояснив він.
Генерал підкреслив, що F-16 мають бути оснащені більш сучасними ракетами, такими як JASSM, які дозволять діяти ефективно не лише у повітрі, а й на землі.
“Для нас це дуже важливо. Нам потрібна не тільки техніка, а й потужніша авіаційна зброя”, — наголосив Романенко.
Окрім цього Ігор Романенко висловився щодо політики США у навчанні українських пілотів.
“Ми ще на початку зверталися з проханням дозволити працювати з ветеранами-пілотами F-16, але відповіді не було. Водночас наших 12 досвідчених пілотів ставили в чергу, тоді як інші країни готували тисячі на рік”, — зазначив він.
Генерал також вказав на затримки через навчання кадетів, яке може зайняти місяці чи навіть роки.
Нагадаємо, що використання винищувачів F-16 також потребує серйозного перегляду стратегії роботи Повітряних сил України, адже нині F-16 використовуються на 10-15% від їхнього потенціалу.
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