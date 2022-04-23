Україна може вийти з будь-яких перемовних процесів: Зеленський назвав умову

Люди, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, повинні знати і повинні не допомагати окупантам, зазначив президент.
Якщо будуть знищені наші люди в Маріуполі, якщо буде проголошено псевдореферендум в нових псевдореспубліках - Україна вийде з будь-яких перемовних процесів.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції 23 квітня.
"Але люди наші, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, повинні знати і повинні не допомагати окупантам", - зазначив він.
Нагадаємо, за словами радника очільника Офісу президента Михайла Подоляка, російська сторона не передавала Україні жодного нового документа, який стосувався б майбутньої мирної угоди між країнами. З Кремля прибули лише пропозиції до формульного документа, який підготувала українська делегація. Слід зазначити, що на сьогодні є один формульний документ — Стамбульське комюніке, яке Україна передала російській стороні.
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