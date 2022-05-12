"Україна може втратити цілі сім’ї": експертка попередила про можливу демографічну кризу

Україну може очікувати демографічна криза через виїзд за кордон великої кількості жінок та дітей.

Для того, щоб її уникнути, потрібно не втрачати зв'язок з українськими біженками та стимулювати їх після завершення війни повертатись в Україну.

Про це сказала директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова в ефірі телемарафону.

"Допоки тривають обстріли по всіх регіонах країни, жінки з дітьми не повертатимуться з-за кордону. Якщо бойові дії в Україні затягнуться на невизначений термін або декілька років, жінки, які разом із дітьми вимушено виїхали з країни за кордон, адаптуються до життя в інших країнах. А потім, після перемоги, цілком можливо, до них приєднаються українські чоловіки. В результаті, Україна може втратити цілі українські сім’ї", - сказала Лібанова.

За її словами, зарадити цьому здатна система підтримки постійного зв'язку з українськими біженками.

"Якщо вимушена переселенка, перебуваючи за кордоном, може дистанційно виконувати свої трудові обов’язки, потрібно надати їй можливість працювати. Ми не можемо підштовхувати жінок шукати свою долю за кордоном, тому що переселенкам потрібно і спілкуватися, і мати кошти для проживання.

Потрібно підтримувати зв’язок з переселенками, можливо до даного питання потрібно підключитись і консульським службам за кордоном. Потрібно робити все, щоб вимушені переселенки за кордоном розуміли, що Україна від них не відмовилася, що їх чекають і суспільство, і держава, і сім'я", - сказала Лібанова.

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Нагадаємо, що кількість людей, які залишили Україну, рятуючись від російського вторгнення, перевищила 6 млн. Це найбільша криза біженців у Європі від кінця Другої світової війни.