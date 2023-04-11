Україна може втратити перевагу над Росією у війні дронів - The Guardian

Окупаційні війська незабаром зможуть давати відсіч популярними моделями дронів, які використовують українські військові. Таким чином російська армія зможе отримати перевагу у війні дронів.

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що ЗСУ використовують дрони по всій лінії фронту. Зокрема, утримати Бахмут на Сході без них було б набагато складніше, а може, і взагалі неможливо.

Утім, російські загарбники уже незабаром зможуть успішно збивати найпопулярніші моделі дронів, які використовують українці. Зокрема, йдеться про безпілотники китайського виробника DJI. Це означає, що Україні доведеться терміново шукати замінники у галузі, яка за 14 місяців війни розвивалась, мабуть, найбільш динамічно.

"Оператори дронів у передових батальйонах проводять розвідку, стежать за атаками противника або шукають одиниці артилерії, на знищення яких є лише пара хвилин, пояснюють співрозмовники видання. Дрони також допомагають українським бійцям коригувати ціль. Часом військові також використовують озброєні безпілотники", - йдеться у повідомленні.

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Ще понад рік тому, китайці заборонили використання дронів DJI у військових цілях. Попри це, їх закуповують донори з Європи та США і перевозять через кордон. Ці БпЛА виявилися найефективнішими для розвідки на місцевому рівні, їх також можна легко модифікувати для скидання гранат з повітря.

У Бахмуті, де видимість обмежена руїнами будівель, загін безпілотників може покривати лише кілька сотень метрів, тоді як раніше їхня дальність становила у 10-20 разів більше.

"У Миколаєві ми могли покрити 15 км, а в Бахмуті лише 500 метрів – і навіть ці 500 метрів важко здолати двома безпілотниками", - розповів виданню оператор безпілотників.

Як інформує видання, зниження ефективності українських дронів стане загрозливою проблемою на полі бою. І отже, військові ЗСУ взялися тестувати інші види БпЛА.

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"Росіяни дуже стурбовані тим, що українці мають перевагу у безпілотниках FPV і будуть використовувати їх під час свого контрнаступу", - пояснює фахівець у коментарі британському виданню.

Вони також стурбовані тим, що Москва може не мати достатньо пілотів або технологічних ноу-хау, щоб не відставати, каже американський експерт.

"Це технологічна гонка не лише між військовими, а й між волонтерами з власним технологічним арсеналом", - підсумовує він.

Нагадаємо, що у Молдові, біля Кишинева, збудують сучасну воєнну базу для підготовки особового складу національної армії.

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