Україна може заблокувати перекази до РФ та Білорусі на 200 мільярдів гривень

Україна може заблокувати перекази до РФ та Білорусі на 200 мільярдів гривень

Нацполіцією ініційований додатковий фінконтроль щодо близько 7 тисяч компаній, які мають російську або білоруську реєстрацію, або ж російських чи білоруських власників.

Україна може заблокувати перекази на близько 200 млрд грн до Росії та Білорусі від пов’язаних з цими країнами компаній, аби ці гроші не могли використати на ведення війни проти України.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі єдиного телемарафону.

Єнін розповів, що Національна поліція слідкує за операціями компаній, пов’язаних з РФ та Білоруссю, які сплачують агресорові кошти, що можуть бути використані для ведення війни проти України.

За словами посадовця, Нацполіцією ініційований додатковий фінансовий контроль щодо близько семи тисяч компаній, які мають російську або білоруську реєстрацію, або ж російських чи білоруських власників.

"І нами впроваджено додаткові рекомендації спільно з Національним банком з метою аналізу тих транзакцій і контрактів, які передбачають виплати валютних коштів на територію Російської Федерації", – пояснив він.

Якщо комерційні банки дослухаються до рекомендацій Нацполіції і НБУ, додав Єнін, "ми можемо говорити, що до 200 млрд грн не буде допущено для виплати на територію РФ з відповідною сплатою податків і використання цих коштів в інтересах ведення бойових дій".

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що відновлення всіх зруйнованих будинків у визволених від російських окупантів українських містах розпочнеться найближчим часом.