Україна може зберегти контроль над територіями у Курській області РФ — ЦРУ

В американському розвідувальному відомстві вважають, що успіх України під Курськом “потенційно може змінити динаміку” конфлікту.

Російські війська зіткнуться з "важкою боротьбою" під час спроби повернути контроль над територіями у Курській області РФ, які було втрачено під час наступу української армії.

На цьому наголосив заступник голови ЦРУ Девід Коен на конференції з питань розвідки та нацбезпеки, повідомляє Reuters.

За його словами, Україна контролює близько 300 квадратних миль (777 квадратних кілометрів) російської території і планує утримувати її упродовж певного часу. Про це свідчить будівництво оборонних укріплень.

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“Ми можемо бути впевнені, що Путін розпочне контрнаступ, щоб спробувати повернути цю територію. Ми очікуємо, що це буде важка боротьба для росіян”, - зазначив Коен.

За його словами, президенту Путіну “не тільки доведеться зіткнутися з тим фактом, що зараз на російській території є лінія фронту, з якою йому доведеться мати справу, йому доведеться мати справу з резонансом у суспільстві через втрату шматка російської території”.

Заступник голови ЦРУ додав, що успіх України під Курськом “потенційно може змінити динаміку” конфлікту “трохи вперед”, не уточнивши, що саме він має на увазі.

Нагадаємо, раніше видання The New York Times з посиланням на анонімних американських чиновників повідомило, що Росії потрібно від 15 до 20 бригад або не менш, ніж 50 тисяч військових, щоб витіснити ЗСУ з російських територій, які Сили оборони України зайняли під час наступу в Курській області.

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