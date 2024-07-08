Україна може зірвати наступальні операції Росії: в ISW назвали умову

ЗСУ можуть зірвати наступальні операції ворога, якщо країни Заходу продовжать скасовувати обмеження на застосування своїх озброєнь.

Західні держави повинні дозволити українським військовим завдавати ударів західною зброєю по військових об'єктах на території Росії. Завдяки цьому можна буде зірвати масштабні наступальні операції ворога.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як демонструють супутникові знімки, наприкінці червня 2024 року Повітряні сили ЗСУ, ймовірно західною зброєю, завдали успішного удару по командному пункту російського полку в Бєлгородській області.

В Інституті нагадали, що 23 червня Генштаб ЗСУ повідомив про удар по командному пункту невстановленого російського мотострілецького полку в Нехотіївці Бєлгородської області. У зв’язку з розташуванням цього пункту біля лінії фронту на півночі Харківщини можна припустити, що він був задіяний у наступальних операціях РФ на північ від Харкова.

Геолокаційні кадри удару свідчать, що командний пункт був розташований менш ніж за 1 км від кордону України з РФ. На одержаних 1 квітня та 28 червня супутникових знімках видно суттєві пошкодження будівлі, де був командний пункт. Аналітики припускають, що українські війська застосували високоточну бомбу французького виробництва Armement Air-Sol Modulaire Hammer (скорочено – AASM, A2SM або HAMMER).

У звіті Інституту зазначається, що удар по Нехотіївці демонструє здатність ЗСУ успішно атакувати військові об'єкти на російській території з використанням західної зброї, щоб послабити здатність Збройних сил РФ проводити наступальні операції в Україні.

"Це підтверджує той факт, що Україна може зірвати російські наступальні операції, якщо країни Заходу продовжать скасовувати обмеження на використання ЗСУ своїх озброєнь для ударів по військових об'єктах у Росії. Україна повинна мати можливість використовувати надану Заходом зброю, зокрема ракети ATACMS, для завдавання ударів по російських військових цілях в оперативному тилу і глибокому тилу РФ, щоб суттєво підірвати ворожі операції в широкому масштабі", – резюмували аналітики ISW.

До слова, напередодні очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що США та НАТО начебто беруть участь у війні з РФ, оскільки допомагають завдавати ударів по її території далекобійною західною зброєю.

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