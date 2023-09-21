Україна може значно зміцнити НАТО – польський генерал Фальковський

Згідно зі статистикою вогневої потужності, яка враховує 60 різних факторів, Україна посідає 15-те місце у світі за військовою силою. В той час, як Польща, яка є членом НАТО, перебуває на 20-му місці, а Німеччина на 25-му.

Про це заявив генерал-лейтенант запасу Збройних сил Республіки Польща, стратегічний радник Міністерства оборони у 2018 році Анджей Фальковський, передає "Українська правда".

Фальковський зокрема зауважив, що не згоден з рішенням щодо долі України в НАТО, яке було прийнято у Вільнюсі цього літа, позаяк, переконаний, що Україна зможе значно зміцнити Альянс.

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"Україна посідає 15-те місце у світі за військовою силою. Польща – 20-та. Німеччина, сюрприз–сюрприз – на 25-му місці. Отже, якби Україна вступила до НАТО зараз, то ви б поступилися лише США, Великій Британії, Франції, ядерним державам НАТО, Туреччині та Італії. Україна була б на шостому місці. Ми були б позаду вас", - зазначив він.

Водночас Анджей Фальковський наголосив на тому, що Україна має найсильнішу армію в Європі, яка вміє воювати з симетричним ворогом.

"І ця армія вміє воювати з симетричним ворогом. Ми можемо удавати, що наші генерали, наші солдати отримали досвід під час миротворчих операцій десь в Афганістані чи Іраку. Але ця війна не була симетричною. У талібів не було літаків. У талібів не було танків. У талібів не було ракет і снарядів. Дещо, можливо, було, але дуже рідко. Тут же ви можете використовувати дуже сучасне обладнання з усього світу. І тепер ви знаєте, як контролювати територію, як атакувати, як навіть ховатися, щоб не бути вбитим", - сказав польський генерал.

Нагадаємо, що українська розвідка підтвердила, що завдала ракетних ударів по місцях дислокації російської техніки в окупованому Криму вдень 20 вересня.

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