Україна може "зупинити війну до кінця доби": що криється за наративом, який просуває пропаганда РФ

Україна може "зупинити війну до кінця доби": що криється за наративом, який просуває пропаганда РФ

Основний наратив, який просувають на сьогодні російські засоби масової пропаганди, звучить так – Україна може "зупинити війну до кінця доби" і для цього потрібно скласти зброю та виконати умови РФ.

Таке повідомлення містить елементи маніпуляції, спрямовані здебільшого на населення України, яке живе безпосередньо близько до зони активних боїв.

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО.

На думку російських окупантів, люди, які перебувають під постійними обстрілами, готові піти на будь-які умови, або тільки зупинити війну.

"Провокаційні заяви, що саме Україна може зупинити війну за одну добу, можуть посіяти сумнів і недовіру до керівництва нашої держави. Щоб у вашій свідомості не з'являлися подібні думки, пам'ятайте, що не Україна почала цю війну, щоб припинити її "за наказом", – наголосили в ЦПД.

Там додали, що завершити війну можуть у Москві в будь-який момент, шляхом відведення російських військових і зупинкою обстрілів території України.

Нагадаємо, речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що підписання мирного договору України з Росією можливе лише після виконання вимог Москви.

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