Що буде, як Україна впаде? – The Guardian

Наслідки обстрілу України. / © Associated Press

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Питання про можливу поразку України більше не є абстрактним — і воно потребує негайної відповіді.

Про це пише оглядач The Guardian Саймон Тісдалл, звертаючи увагу на дедалі тривожніші сигнали з фронту та Заходу.

На його думку, попри щоденний натиск набагато потужнішого ворога, українська армія тримає оборону з вражаючою стійкістю. Але ця стійкість дедалі частіше сприймається як щось само собою зрозуміле.

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Тим часом російський президент Володимир Путін продовжує ескалацію, атакуючи українські міста дронами майже щодня, а підтримка України з боку союзників слабшає. Солдати на передовій — виснажені, а ресурси — на межі.

“Питання, яке ще недавно здавалося гіпотетичним, тепер звучить цілком реально: що буде, якщо Україна впаде?”, — пише Тісдалл. І додає: такий сценарій стане для Заходу стратегічним провалом, не менш гучним за поразки в Афганістані чи Іраку. Його наслідки вразять і Європу, і трансатлантичний альянс, і міжнародне право.

Україна вже відчуває нестачу боєприпасів, засобів ППО та людського ресурсу. Тактичні успіхи — як-от удари по Курській області чи знищення стратегічних бомбардувальників на території РФ — не змінюють загального дисбалансу сил.

Крім того, Київ дедалі більше залишається сам на міжнародній арені. Путін, на відміну від Заходу, вже об’єднав довкола себе власну коаліцію — Китай, Іран, Північну Корею та інших союзників.

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А західний табір, за словами журналіста, виглядає розрізненим. Навіть гучні заяви Еммануеля Макрона та нового британського прем’єра Кіра Стармера поки не підкріплені реальними кроками. Основна причина — нестача озброєння та залежність від США.

Німеччина ж, судячи з заяв канцлера Фрідріха Мерца, зосереджена насамперед на власній обороні.

У цьому контексті роль США стає критичною. Однак позиція Дональда Трампа, попри публічні заяви, залишається неоднозначною. Тісдалл вважає, що він все ще внутрішньо симпатизує Путіну: як типовий авторитарний лідер, Трамп, на думку журналіста, тяжіє до “сили”.

“Путін розраховує, що виснажить Україну та дочекається занепаду західної підтримки, щоб здобути перемогу”, — застерігає оглядач.

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Щоб запобігти цьому сценарію, НАТО, на думку автора, має зробити рішучий крок — ввести заборонену для польотів зону над неокупованими територіями України та збивати ворожі ракети й дрони.

Тісдалл також закликає США та ЄС посилити економічний тиск: запровадити нові санкції проти російської нафти та конфіскувати заморожені російські активи.

На його думку, на горизонті — два сценарії: або нескінченна “сіра” війна, або поразка України й заморожений конфлікт на умовах Кремля. Обидва — загрожують перетворити Європу на арену постійного протистояння.

“Падіння має спіткати не Україну, а Путіна”, — резюмує журналіст.

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Раніше видання The Telegraph писало, що Україні доведеться віддати частину окупованих територій Росії за будь-якої мирної угоди.