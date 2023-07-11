Україна націоналізувала майно Дерипаски та братів Ротенбергів на мільярди гривень: перелік

Вищим антикорупційним судом прийняті рішення про застосування санкцій до низки комерційних структур та їх власників. До державного бюджету України надійшли активи на мільярди гривень кількох наближених до Кремля російських олігархів.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Працівники ДБР викрили десятки компаній, афілійованих з російськими власниками, діяльність яких підпадала під дію Закону України "Про санкції". Серед кінцевих бенефіціарів цих комерційних структур російські олігархи, наближені до Путіна. Зокрема, брати Аркадій та Ігор Ротенберги, Олег Дерипаска, Євген Гінер.

У власність нашої держави націоналізовано наступні активи представників олігархату країни-агресорки:

ТОВ "Глухівський кар’єр кварцитів" та ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" (Дерипаска, орієнтовна вартість 10 млрд грн);

ТРЦ "Ocean Plaza", орієнтовною вартістю понад $350 млн (Ротенберги).

88,89% акцій АТ "Перший інвестиційний банк" (Гінер).

Також арештовано судом та розглядається ВАКС питання націоналізації наступних активів:

ПрАТ "Рівнеобленерго" (93,2%),

АТ "Херсонобленерго" (99,9 %),

АТ "Чернівціобленерго" (96,8%),

АТ "Житомиробленерго" (95,5%),

ПрАТ "Кіровоградобленерго" (72,9%), а також сім готелів та два ТРЦ, загальною вартістю 2 млрд грн (Гінер).

Також націоналізовано різні частки статутного капіталу та майно росіян в інших важливих стратегічних галузях української економіки. Зокрема, це 100% ТОВ "Авангард-Віларті", яке окрім "Оушен Плаза Проджект (Кіпр) ЛТД" володіє ще компанією Ethoder Investments Limited та 66,65% "Інвестиційниого союзу "Либідь".

"Структури, підконтрольні Олегу Дерепасці, також брали участь в розширенні та реконструкції Дніпро-Бугського морського порту. У дохід держави повернуто земельні ділянки та нерухоме майно в різних регіонах України, сотні одиниць спеціальної та вантажної техніки.Власники інших націоналізованих Україною активів – росіяни Олександр Пономаренко та Олександр Скоробогатько", - повідомили у ДБР.

Націоналізовано сотні виробничих приміщень, техніки, складів, які росіяни використовували в Україні для збагачення

Нагадаємо, у Криму окупанти "націоналізували" квартиру Зеленської та будівлю кримськотатарського Меджлісу.

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