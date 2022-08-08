Україна надіслала ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на Запорізьку АЕС

Російська Федерація продовжує акти ядерного тероризму по відношенню до об’єктів Запорізької АЕС та її персоналу.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав генерального секретаря ООН і МАГАТЕ направити безпекову місію на захоплену росіянами Запорізьку атомну електростанцію.

Про це він повідомив у Telegram-каналі.

Він наголосив, що згідно міжнародних норм, актом ядерного тероризмиу вважається вже сам напад на об’єкт, де працюють з ядерними або радіологічними матеріалами.

"Як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини в першу чергу заявляю про кричущу загрозу від перебування російських військових на Запорізькій АЕС не тільки для десятків мільйонів українців, але й для усього світу. Руйнівні наслідки ядерного тероризму та поширення радіоактивності не "поважають" державні кордони, а радіоактивні викиди розповсюджуються неконтрольовано, наслідки радіоактивного забруднення залишаються на десятки років", - наголосив він.

Лубінець нагадав, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі в офіційній заяві констатував порушення п’яти з семи основоположних принципів ядерної безпеки, а саме: порушена фізична цілісність об’єкту, його постійна працездатність, стабільний персонал, який спроможний працювати, безперебійне живлення та можливість здійснення радіаційного моніторингу.

"Вчергове закликаю Генерального секретаря ООН, МАГАТЕ і всю світову спільноту вжити можливих заходів для направлення безпекової місії на Запорізьку АЕС, повністю демілітаризувати територію АЕС та надати гарантії безпеки співробітникам атомної станції та мешканцям міста Енергодар для обслуговування станції. Сьогодні підготовлено та відправлено відповідні листи", - зазначив він.

Нагадаємо, російські окупанти 5 серпня в тимчасово захопленому Енергодарі знову влаштували провокацію, відкривши вогонь у напрямку Запорізької АЕС.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив атаку на Запорізьку АЕС та закликав надати доступ до АЕС для фахівців МАГАТЕ після чергового обстрілу станції російськими загарбниками.

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