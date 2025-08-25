Україна надрукувала 3D-авіабомбу для дронів: перші фото та подробиці

Український виріб схожий на MAM-L / © Defense Express

Реклама

Під час нещодавньої виставки новітніх українських оборонних розробок для президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Канади Марка Карні привернула увагу нова малогабаритна авіабомба. Судячи з опублікованих кадрів, вона ймовірно створена за мотивами турецької MAM-L компанії Roketsan, призначеної для ударних безпілотників Bayraktar TB2.

Про це повідомляє Defense Express.

MAM-L. / © Defense Express

На фотографіях видно, що українська авіабомба має схожу конструкцію стабілізаторів і керуючих поверхонь, а зверху розташована випираюча частина, яка, ймовірно, виконує функцію кріплення на пілон літака або ударного БПЛА, аналогічно MAM-L.

Реклама

Через недостатнє освітлення складно чітко розгледіти носову частину виробу, але, ймовірно, там розташована напівактивна лазерна головка самонаведення, як у MAM-L. У задній частині української авіабомби помітний додатковий блок, якого немає в турецькій версії.

Особливу увагу привертає текстура корпусу та стабілізаторів, що вказує на можливе використання 3D-друку. Традиційно корпус MAM-L виготовляється з металу, і наразі не відомо, з якою метою обрали такий матеріал. Основним та найскладнішим елементом у будь-якому разі залишається система наведення.

Bayraktar TB2 з MAM-L та MAM-C під час виставки. / © Defense Express

Нова авіабомба, ймовірно, призначена для використання з ударними БПЛА, такими як Bayraktar TB2 або важкими дронами-бомбардувальниками, здатними піднімати боєприпаси вагою близько 22 кг.

Наразі це лише попередні припущення, і справжнє призначення та технічні характеристики виробу ще залишаються невідомими. Проте зовнішня схожість із MAM-L дозволяє припустити, що українські інженери рухаються у напрямку розробки власних керованих боєприпасів для безпілотників.

Реклама

Також нагадаємо, що у мережі опублікували фотографію виробництва нової української крилатої ракети “Фламінго”.