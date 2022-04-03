Україна налагоджує нові логістичні ланцюжки для експорту з країнами ЄС, - міністр інфраструктури

Україна адаптується до нових умов.

Україна продовжує наполягати на посиленні санкцій проти росії та білорусі з боку ЄС, а також повному закритті доступу до портів й автомобільної мережі для країн-агресорів та їх поплічників. Водночас ведеться активна дискусія щодо пошуку рішень для відновлення потужностей української економіки та налагодження нових логістичних шляхів.

Про це йшлося під час онлайн-зустрічі з очільником Генерального директорату з питань транспорту Єврокомісії Генріком Гололеєм, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

“Маємо хорошу новину - нарешті на найвищому рівні ЄС отримали підтвердження можливості старту процесу лібералізації вантажного транзиту з України до країн Європейського Союзу. Як і у випадку з угодою про Спільний авіаційний простір України з ЄС, її матимуть ратифікувати усі держави-члени”, - розповів міністр.

Завдяки цьому Україна зможе безперешкодно доставляти експортну продукцію на західні ринки. Наразі ж уряд працює над тим, аби підтримувати безперебійність роботи української логістичної системи, зокрема залізниці та Дунайських портів. Також було прийнято рішення про додаткове покриття ризиків страховим компаніям.

“У зв’язку з військовою агресією наразі повноцінно працюють лише деякі українські морські порти. Їх роль у нових умовах набуває пріоритетного значення. Тому прийнято рішення про передбачення відшкодування для фрахтувальників, операторів, власників морських суден та суден внутрішнього плавання, що ходять під прапором України та під прапорами іноземних держав”, - пояснює Кубраков.

За словами міністра, аналогічна система відшкодування діє для власників та операторів рухомого складу, допущеного до обігу залізницями колії європейського стандарту під час його перебування на території України.

Таке рішення необхідне для перенаправлення вантажопотоків до основних експортних ринків новими логістичними ланцюжками. Адже до війни 70-80% експортного товарообігу основних вантажів (зерно, руда, чорні метали тощо) відбувався саме через порти.

Фото: Олександр Кубраков

“Зараз Україна адаптується до нових умов. Відновлює роботу економіки, будує нові логістичні маршрути. Після перемоги над ворогом ми будемо сильніші та досвідченіші”, - зазначив міністр.

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