Україна намагалася переконати російських пілотів дезертирувати: що пішло не так

Українські волонтери разом з розвідкою спробували переконати трьох російських пілотів дезертирувати зі своїми військовими літаками в обмін на 1 мільйон доларів.

Однак операція не вдалася, проте вона дозволила українцям зібрати цінну інформацію про російські ВПС та скомпрометувати трьох військових.

Про це з посиланням на одного з волонтерів, який брав участь в операції, пише Yahoo News.

Волонтер Богдан розповів, що операція тривала кілька місяців, і троє російських льотчиків, які не хотіли помирати на війні, готові були перейти на бік України.

За даними ЗМІ, Федеральна служба безпеки Росії виявила більшість, якщо не всіх пілотів. На операцію волонтерів надихнула пропозиція України виплатити мільйон доларів російським військовим за добровільно переданий Збройним силам бойовий літак — винищувальну чи штурмову авіацію.

Здобути російські літаки нам так і не вдалося, проте українська розвідка отримала цінну технічну інформацію про ВПС РФ. Крім того, були скомпрометовані троє пілотів: один із них відтоді не виконував бойових завдань.

Російськими пілотами виявилися 48-річний Ігор Тверітін, 36-річний Роман Носенко і 33-річний Андрій Маслов.

Цікаво і те, що пілотів знайшли за допомогою відкритих джерел - баз даних льотчиків, які раніше воювали в Сирії. Стало відомо, що Ігор Тверітін родом із Мелітополя спочатку навчався керувати стратегічним бомбардувальником Ту-160, але був переведений на польоти на Ту-22М3 в Україні.

Під час спілкування з пілотом він пропонував відрядити його до Повітряних сил ЗСУ, щоб він міг літати на завдання проти російської авіації. Одна українська розвідка побачила натяки на те, що керувати діями пілота могла ФСБ. Через що листування з ним закінчилося.

Іншому пілоту пропонували втекти на своєму літаку, але він сам підозрював, що за ним стежить його супутниця - 28-річна жінка, яка має стосунок до ФСБ. Ця операція також не зазнала успіху.

Третій російський пілот був одружений на жінці, яка працювала військовою психологинею та мала телефонні контакти з офіцером з ФСБ. Пілот навіть вмовляв її втекти до Мінська та зробити новий паспорт.

Наразі невідомо, що трапилося з Тверітіним, Масловим і Носенком.

Нагадаємо, що в Росії вистачить ресурсів, щоб продовжувати війну проти України у цьому та, можливо, наступному році, але анонсований нею "великий наступ" виявився "пшиком".

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