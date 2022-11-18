Україна наполягає на багатомільярдних репараціях від РФ: скільки і як мають заплатити окупанти

Генеральна Асамблея ООН цього тижня ухвалила проєкт резолюції про виплату Росією репарацій Україні, завданих вторгненням. Документ підтримали 94 країни, проти висловилися 14, зокрема Росія, Китай, Білорусь, Іран, Сирія, Куба, Зімбабве, Еритрея. У Кремлі назвали рішення Генасамблеї ООН "пограбуванням" і вибухнули новою порцією погроз на адресу України й Заходу.

Російське керівництво пообіцяло робити все, щоб не допустити арешту своїх закордонних активів для відшкодування збитків. Проте в Україні налаштовані оптимістично. Виплата репарацій є однією з ключових умов, які висуває президент Володимир Зеленський для миру з Росією. В Офісі президента запевнили, що РФ "за всі свої злочини заплатить у всіх сенсах". У заявах українських офіційних осіб фігурує сума у 300 і більше мільярдів доларів компенсації.

ТСН.ua зібрав подробиці щодо можливостей відшкодування збитків Україні від війни.

У Зеленського націлились на золотовалютні резерви РФ

Радник президента України з економічних питань Олег Устенко в ефірі всеукраїнського телемарафону на Youtube-каналі ТСН заявив, що Україна претендує на 350 млрд доларів російських золотовалютних резервів.

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"Оцінити зараз наші збитки важко. Ми розуміємо, що вони зростають, але розуміємо, хто їх буде виплачувати. Чітко про це було сказано в Організації Об'єднаних Націй, президент Зеленський, виступаючи на G20, теж про це сказав - Російська Федерація. В них є 350 млрд доларів золотовалютних резервів, вони піднімають гвалт - це наші гроші, ми їх не віддамо. Коли вони знищували нашу інфраструктуру, наші підприємства і не давали нам можливості нормально працювати, зараз, намагаючись знищувати критичні структури нашої інфраструктури, про що вони думали? Вони не думали, що ми будемо забирати їхні кошти. Ми заберемо їхні 350 млрд доларів золотовалютних резервів і ми наближаємося до того, щоб їх забрати", - заявив радник глави держави.

Устенко також повідомив, що 150 млрд доларів, які вивезло з Росії близьке оточення Путіна, знаходяться зараз під арештом.

Оцінюючи збитки України від війни, він зазначив, що ВВП держави за підсумками року може впасти на 35%.

У Кремлі відповіли Україні й Заходу

Спікер Кремля Дмитро Пєсков на брифінгу 15 листопада назвав резолюцію Генасамблеї ООН щодо виплати репарацій Україні "пограбуванням" російської держави.

"Звичайно, організатори цього процесу намагаються завершити пограбування наших золотовалютних резервів, незаконно заблокованих. Це формалізація цього пограбування з використанням майданчика ООН. Росія категорично проти", - сказав Пєсков.

Він додав, що Кремль "робитиме все можливе", щоб не допустити вилучення заморожених Заходом російських резервів.

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Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв назвав рішення Генасамблеї ООН "беззаконним", і натякнув, що відповіддю Кремля будуть нові ракетні удари по Україні і конфіскація майна західних компаній у РФ.

"Загалом це сумно: ООН ухвалила такі беззаконні рішення, що просто гасіть світло. І світло гасять. Наступного дня", - написав Медведєв у своєму Telegram-каналі.

Він наголосив, що в РФ знаходиться більше, ніж на 300 млрд доларів, іноземних кредитів, заморожених на рахунках коштів та інших цінностей, і цього "достатньо, щоб компенсувати вкрадене у Росії".

"Якщо на підставі рішення Генасамблеї ООН, висмоктаного ворожими країнами з відомого місця, будуть ухвалені національні акти про крадіжки російських активів, у нас не залишиться вибору. Потрібно буде безповоротно вилучати гроші та майно приватних інвесторів із таких країн, хоча вони й не відповідають за дурнів зі своїх урядів", - заявив Медведєв.

Згода Росії на виплату репарацій не знадобиться

Міністр юстиції України Денис Малюська на каналі Freeдом заявив, що українську владу "не цікавить, що думає Кремль, що думає Пєсков, Медведєв" щодо виплати репарацій.

"Безумовно, нам подобається їхня реакція, бо товариші м'яко кажучи стурбовані, і це приємно спостерігати. Принадність у тому, що Росія зберігала значну суму грошей за кордоном у наших країнах-партнерах. Величезні суми, сотні мільярдів доларів, розміщені в країнах G7 та деяких країнах Євросоюзу, які в G7 не входять. За нашими оцінками, так принаймні про це публічно звітував Центробанк Російської Федерації, у країнах, крім Китаю, в яких ми можемо забрати російські гроші, знаходиться близько 300 млрд доларів США. Це дуже велика сума, і судячи з реакції Пєскова, вони там і залишилися", - наголосив міністр.

Малюська припустив, що рішення про початок повномасштабної агресії 24 лютого приймалося у дуже вузькому колі осіб:

"Ті, хто безпосередньо відповідав за управління золотовалютними резервами РФ, очевидно, були не в курсі про дату нападу, тому фізично не встигли перемістити значні обсяги грошей туди, де ми не змогли б їх дістати. І, можливо, частково не розраховували на наші радикальні дії та радикальні дії наших партнерів на Заході. Замороженими виявилися величезні суми грошей, і ми не потребуємо згоди Росії, щоб ці гроші забрати. Згода потрібна країн-партнерів, у яких ці гроші розміщені".

На запитання, чи блефує Росія, погрожуючи і відповідь заарештовувати західні активи, керівник Мінюсту відповів:

"Я не впевнений, вони давно збожеволіли, тому дії такого роду можуть бути вжиті. Якщо вони відбиратимуть приватні активи у компаній, які вийшли з Російської Федерації, або ще не встигли піти, це постріл не тільки собі в ногу, а й у голову. Це ставить хрест на будь-якому можливому інвестиційному кліматі чи поновленні якоїсь нормальної інвестиційної діяльності та міжнародної торгівлі у майбутньому. Мало того, що вони платитимуть Україні - вони рано чи пізно платитимуть всьому бізнесу, активи якого відберуть".

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