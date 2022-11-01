Україна найближчим часом отримає дві батареї ЗРК NASAMS: у Повітряних силах ЗСУ розповіли, як це допоможе закрити небо

Найближчим часом Україна отримає дві батареї зенітно-ракетного комплексу NASAMS від США, одна з яких може налічувати від 2 до 9 пускових установок.

США передадуть до України загалом вісім систем NASAMS. У командуванні Повітряних сил ЗСУ розповіли, як це допоможе захистити українське небо.

Своїми прогнозами поділився речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу 1 листопада.

За його словами, більша кількість пускових установок в одній батареї допоможе перекрити більшу ділянку українського неба.

"Йде мова про дві батареї (NASAMS - ред.), які найближчим часом вже будуть у складі Повітряних сил. Одна батарея може мати від 2 до 9 пускових установок. Будемо сподіватися, що якомога більше склад тих батарей буде налічувати, щоб перекрити якомога більшу ділянку фронту", - розповів Ігнат.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ зазначив, що Україна вже має один NASAMS від Німеччини, але "йому самому нудно".

"Йому треба допомога західних комплексів. Очікуємо також і IRIS-T до кінця року", - додав Ігнат.

Нагадаємо, США нададуть Україні дві системи ППО NASAMS вже найближчим часом, ще шість таких ЗРК прибудуть згодом.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що системи ППО NASAMS передадуть Україні на початку листопада. Крім того, ще 8 комплексів ППО NASAMS пообіцяла передати Україні і Франція.

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