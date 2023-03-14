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Україна найближчими тижнями може отримати від Польщі винищувачі МіГ-29 - Моравецький

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Україна найближчими тижнями може отримати від Польщі винищувачі МіГ-29 - Моравецький

Український винищувач МіГ-29 / Фото: commons.wikimedia.org

Україна протягом наступних 4-6 тижнів  може отримати від Польщі винищувачі МіГ-29.

Україна найближчими тижнями може отримати від Польщі винищувачі Міг-29.

Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Як стало відомо, Польща в найближчі 4-6 тижнів може передати Україні свої винищувачі МіГ-29. Вони допоможуть захистити українське небо від російських ракет. 

Наразі у Польщі 28 таких літаків. Раніше уряд країни казав, що поставити Україні можуть всі винищувачі цього класу.

Нагадаємо, що Фінляндія розгляне можливість надання Україні своїх винищувачів Hornet. Утім, уряд країни його зможе погодити його лише після того, як Гельсінкі отримає раніше замовлені для себе сучасні F-35.

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Дата публікації
Перегляди
467
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